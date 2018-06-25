Предупреждение о крокодилах на Soi Palai остается в силе

Муниципалитет Чалонга не спешит убирать предупреждающий о крокодилах знак, установленный ранее на улице Soi Palai, где, в частности, находятся зоопарк и дельфинарий.

25 Июня 2018 09:25:42

Предупреждение о крокодилах на Soi Palai остается в силе

Как пояснил «Новостям Пхукета» представитель муниципалитета Чалонга, знак был установлен несколько месяцев назад, после того как местные жители поймали детеныша крокодила. Его родителей найти не удалось, ввиду чего власти и установили знак с призывом к гражданам звонить по номеру 076-374105, если в районе снова будут замечены крокодилы. При этом на знаке по некой причине упомянуты именно детеныши крокодилов, а не крокодилы вообще.

«Мы опасаемся, что в этом районе по-прежнему могут находится как взрослые особи, так и детеныши. Именно поэтому мы и решили не убирать знак», – пояснил Коррават Пхаттханакорн из районного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Чалонге.

«Если вы увидете крокодила, не приближайтесь к нему. Звоните нам по номеру 076-374105», – добавил господин Пхаттханакорн.

О том, что в Чалонге поймали детеныша крокодила 2 февраля писала газета Khao Phuket (версия «Новостей Пхукета» на тайском языке). Маленького хищника поймал в районе улицы Soi Na Kok некто Сучтри Анома. Найти его родителей действительно не удалось.