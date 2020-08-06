Полиция Вичита арестовала 46-летнего Эккачая Чунтхонга за участие в двух дорожных ограблениях, его сообщник Пхасан Чунтхонг находится в розыске.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Августа 2020, 01:33 PM

Представлявшийся полицейским грабитель арестован на Пхукете. Фото: Полиция Вичита

Как рассказал подполковник Тхаммасан Бунсонг из полицейского участка Вичита, Эккачай Чунтхонг был арестован в своем доме на Soi Srisuthat 10 в Рассаде 5 августа. Мужчину арестовали на следующий день после получения судебного ордера.

Господину Чунтхонгу вменяется в вину совершение двух ограбления по однотипной схеме. Первое из них было совершено 29 июля, жертвой стал гражданин Мьянмы по имени Тун Шве.

Бирманец рассказал полицейским, что ехал на мотоцикле по Chao Fa East Rd., когда с ним поравнялся другой мотоцикл с двумя мужчинами, потребовавшими, чтобы он остановился. Мужчины заявили, что являются сотрудниками полиции и должны обыскать его мотоцикл и личные вещи. Получив сумку бирманца, грабители уехали с места событий на своем байке.

Затем, 4 августа, в районе бухты Макхам по аналогичной схеме был ограблен гражданин Таиланда Рунгрот Бунмамон. Однако в этот раз потерпевший догадался снять грабителей на мобильный телефон, то и позволило полицейским отследить их перемещения по записям с камер уличного наблюдения.

При обыске у Эккачая Чунтхонга сотрудники полиции нашли как фигурировавший на записи скутер Yamaha Fino, так и одежду, в которой господин Чунтхонг был во время последнего ограбления.

Эккачаю Чунтхонгу уже предъявили обвинения в ограблении, совершенном группой лиц и с использованием транспортного средства. Его сообщник Пхасан Чунтхонг находится в розыске.