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Представитель администрации Камалы пришел закрывать тренинг по серфингу с пистолетом

Организатор занятия по серфингу на пляже Камала Джирачайя Ситтхичок подала заявление в полицию на старшего юридического сотрудника местной администрации (OrBorTor) Санью Кхонпиана, после того как чиновник с пистолетом на поясе прервал проводимый ей урок. В заявлении женщина просит полицейских проверить правомерность ношения оружия человеком, не являющимся представителем силовых ведомств.

Таньялак Сакут

18 Ноября 2020, 03:16 PM
Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Тренинг по серфингу на пляже Камала закончился появлением официальных лиц во главе с вооруженным представителем OrBorTor.Фото: OrBorTor Камалы

Шеф полиции Камалы полковник Чаяпрык Пхадиваракорн подтвердил The Phuket News факт получения заявления от Джирачайи Ситтхичок и привел его аргументы в пользу наличия права на ношение огнестрельного оружия.

«Он сказал, что у него есть разрешение на ношение пистолета, поскольку ранее он работал в администрации Кату», – заявил полковник Пхадиваракорн.

«Мы пока не уверены, так ли это на самом деле. Мы продолжаем изучение вопроса», – добавил офицер. На другие вопросы он отвечать отказался.

В своем заявлении госпожа Ситтхичок указала, что господин Кхонпиан в сопровождении четырех других официальных лиц пришел на пляж, прервал занятие по серфингу и изъял различное оборудование и вещи на сумму в 100 тыс. бат.

Господин Кхонпиан не стал отрицать факт проведения рейда и изложил свою позицию. По словам чиновника, занятие проводилось в зоне, где запрещена какая-либо коммерческая деятельность.

«Я просил их переместиться в другое место и предупреждал дважды, но они просто игнорировали меня. Так что в понедельник мы пришли на пляж и вновь попросили их переместиться, а также оплатить штраф в 200 бат в виде предупреждения. Но они просто проигнорировали меня, так что я изъял их оборудование», – заявил господин Кхонпиан в беседе с The Phuket News.

«Оборудование сейчас находится в офисе OrBorTor Камалы. Никто не пришло забрать его или заплатить штраф в 200 бат», – добавил он.

Факт ношения оружия господин Кхонпиан объяснил так же, как в ходе беседы с полицией.

«У меня есть право на ношение пистолета, поскольку я ранее работа в окружной управе Кату. Глава OrBorTor Камалы также согласился с тем, чтобы я носил оружие при исполнении служебных обязанностей. Это нормально. Поводов для беспокойства нет, туристам беспокоиться не следует», – добавил он.

 

 

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