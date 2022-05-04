Предполагаемый убийца Джими Сандху погиб в авиакатастрофе

Гражданин Канады Джин Лахркамп, объявленный Таиландом в международный розыск по делу об убийстве предполагаемого индийского гангстера Джими Сандху в Раваи, погиб в авиакатастрофе в конце апреля. Его сообщник Мэттью Дюпре был задержан еще в феврале и сейчас дожидается экстрадиции, чтобы предстать перед тайским судом.

Новости Пхукета

4 Мая 2022, 02:56 PM

За информацию, которая привела бы к поимке Джина Лахркампа, была назначена награду в 100 тыс. долл.

Тело Лахркампа было обнаружено 30 апреля на месте крушения легкомоторного самолета Piper PA-28 Cherokee в канадской провинции Онтарио, сообщает газета Vancouver Sun. Всего на борту было четыре человека, из которых погибли все, включая 37-летнего Дункана Бейли, также подозреваемого в связях с организованной преступностью и проходящего по делу о стрельбе в Ванкувере. Имена двух других погибших Vancouver Sun не назвала.

Полиция Онтарио возбудила уголовное дело по факту крушения Piper Cherokee с двумя предполагаемыми гангстерами и двумя другими пассажирами на борту. Отдельное расследование проводит Совет по безопасности на транспорте Канады.

Расправа в Раваи

Индус Джими Сандху был застрелен поздним вечером 4 февраля у The Beachfront Hotel в Раваи, где снимал виллу. На записи с камер видеонаблюдения видно, как господин Сандху вышел из красного автомобиля MG, после чего к нему подбежали двое мужчин и открыли огонь из огнестрельного оружия. Всего было произведено около двух десятков выстрелов, стреляли из пистолетов калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было. Имя, которое сейчас считается настоящим, назвала Vancouver Sun.

Канадские власти подтвердили, что найденный паспорт Сандху был подлинным, но для его получения индус предоставил ложные сведения. Позже он был лишен гражданства Канады, что, впрочем, не помешало ему въехать в Таиланд как канадцу.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники тайской полиции обнаружили пистолеты киллеров (чешский CZ калибра 9 мм и немецкий Walther PPK). Оружие было найдено в ходе обследования прибрежной полосы в отлив при помощи металлоискателей. Также в распоряжении есть предполагаемая верхняя одежда стрелков, найденная в одном из мусорных баков неподалеку от места расправы. Кроме того, на автомобиле убитого индуса был обнаружен GPS-маячок. Мотивом убийства был назван конфликт внутри канадского преступного сообщества.

Полиция оперативно назвала имена предполагаемых убийц – бывших канадских военных Джина Карла Лахркампа и Мэттью Дюпре – но задержать их не смогла, поскольку те покинули страну 6 февраля, почти сразу после расстрела индуса. Оба были объявлены в международный розыск.

Господин Дюпре был задержан канадскими правоохранителями 20 февраля в городе Эдмонтон. Подозреваемый сейчас находится под стражей, власти решают вопрос об экстрадиции предполагаемого киллера в Таиланд, где он должен предстать перед судом.

Лахркамп до последнего момента был в бегах. Как указывает Vancouver Sun, за информацию, которая привела бы к его поимке, власти назначили награду в 100 тыс. долл.