Предполагаемого стрелка из Раваи арестовали в Транге

Полиция нашла и арестовала главного подозреваемого по делу об убийстве на Wiset Rd. в Раваи. Подозреваемый – некто Чалонграт Кхамвиджит – был арестован 4 августа, через три дня после убийства.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

5 Августа 2019, 10:43 AM

Фото: Полиция Транга

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, 23-летний Тива Нисох был застрелен вечером 1 августа напротив небольшого гестхауса в 200 м от главного рынка Раваи. Господин Нисох на мотоцикле приехал к неназванному гестхаусу и остановил байк напротив здания. В этот момент к нему сзади подъехал другой мотоциклист и открыл огонь из пистолета. От полученных ранений господин Нисох скончался, стрелок с места событий скрылся.

В заявлении для прессы полковник пхукетской полиции Правит Энгсуан указал, что убийство было совершено на глазах других людей, и очевидцы опознали в стрелке господина Кхамвиджита. Получив эту информацию, полицейские связались с коллегами из Транга, которые нашли подозреваемого и произвели арест. После этого господина Кхамвиджита доставили на Пхукет, где ему предстоит предстать перед судом. Полковник Энгсуан не уточнил, почему полиция решила искать подозреваемого именно в Транге. Также офицер не указал и список статей, по которым ему предъявлены обвинения.

Добавим, что в изначальном сообщении об убийстве указывалось, что у погибшего Тивы Нисоха полицейские обнаружили самодельный пистолет, 168 таблеток метамфетамина и некоторое количество марихуаны. Этого момента полковник Энгсуан также не коснулся.