Празднование Сонгкрана по угрозой срыва из-за коронавируса

Как сообщила журналистам официальный представитель правительства Ратчада Тханадирек, среди предлагаемых мер значится «перенос» Сонгкрана на более поздний срок. Каких-либо подробностей переноса госпожа Тханадирек.
Как пишет Bangkok Post, другие возможные меры по борьбе с распространением коронавируса включают временное закрытие заведений, в которым собираются более 50 человек одновременно, закрытие образовательных учреждений (тех, где сейчас нет каникул), закрытие стадионов, баров и других мест массового скопления людей.
Напомним, что по состоянию на 16 марта в Таиланде было зафиксировано 147 случае заболевания COVID-19. При этом 33 случая были зафиксированы непосредственно 16 числа.