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Празднование Сонгкрана по угрозой срыва из-за коронавируса

Завтра, 17 марта, кабинет министров Таиланда должен получить на рассмотрение пакет мер по борьбе с коронавирусом. Одно из предложений – отказаться от празднования Сонгкрана 13-15 апреля.

Новости Пхукета

16 Марта 2020, 05:55 PM
Празднование Сонгкрана по угрозой срыва из-за коронавируса. Фото: Bangkok Post

Празднование Сонгкрана по угрозой срыва из-за коронавируса. Фото: Bangkok Post

Как сообщила журналистам официальный представитель правительства Ратчада Тханадирек, среди предлагаемых мер значится «перенос» Сонгкрана на более поздний срок. Каких-либо подробностей переноса госпожа Тханадирек.

Как пишет Bangkok Post, другие возможные меры по борьбе с распространением коронавируса включают временное закрытие заведений, в которым собираются более 50 человек одновременно, закрытие образовательных учреждений (тех, где сейчас нет каникул), закрытие стадионов, баров и других мест массового скопления людей.

Напомним, что по состоянию на 16 марта в Таиланде было зафиксировано 147 случае заболевания COVID-19. При этом 33 случая были зафиксированы непосредственно 16 числа.

 

 

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