Прают Чан-Оча заявил об уходе из политики

«С настоящего момента я заканчиваю политическую деятельность как член партии UTN», – говорится в заявлении Праюта Чан-Очи, пришедшего к власти в Таиланде в результате военного переворота 2019 года и возглавляющего правительство по сей день.
В 2017 году Таиланд принял новую конституцию, обнулившую премьерские сроки генерала Чан-Очи. В 2019 году в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых генерал был выбран премьер-министром, однако в голосовании принимали участие и избранная нижняя палата парламента, и назначенная самим генералом верхняя.
По итогам майских выборов 2023 года львиную долю голосов получили партии Move Forward Party (MFP) и Pheu Thai, сформировавшие по итогам голосования ядро будущей парламентской коалиции. Иностранные наблюдатели собирательно именуют Move Forward Party (MFP) и Pheu Thai «оппозиционными партиями», хотя между ними больше различий, чем сходства.
Move Forward – партия гарвардского выпускника Питы Лимджаронрата, продвигающего современные идеи, включая корректировку закона о защите монархии.
Pheu Thai – одна из старых сил тайской политики, известная популистскими программами и связанная с именами Таксина Чинавата и Йинглак Чинават, возглавлявших тайское правительство в разные годы. Сейчас лицом партии является Пэтонгтарн Чинават, дочь Таксина и племянница Йинглак.
Голоса избирателей разделились между этими двумя разными политическими партиями на фоне общей усталости от правительства Праюта Чан-Очи и запроса на перемены в обществе. Генерал Чан-Оча, в свою очередь, еще до выборов анонсировал уходи из политики, если голосование покажет, что у него нет поддержки со стороны населения.
На Пхукете предвыборный митинг партии Праюта Чан-Очи был максимально массовым, однако на избирательных участках United Thai Nation предсказуемо проиграла. Все три места в парламенте по одномандатным округам получили кандидаты от Move Forward.
Голосование по кандидатуре нового премьер-министра ожидается уже на этой неделе. Должность прочат лидеру Move Forward Пите Лимджаронрату.