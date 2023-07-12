Прают Чан-Оча заявил об уходе из политики

Генерал Прают Чан-Оча заявил, что уйдет из политики после того как в Таиланде будет сформировано новое правительство и выбран новый премьер министр. Соответствующее заявление было опубликовано 11 июля на странице партии United Thai Nation (UTN), к которой генерал присоединился перед парламентскими выборами 2023 года. Партия финишировала с заметным отставанием и от Move Forward, и от Pheu Thai, другие политические силы, связанные с прежним руководством страны, также не получили поддержки избирателей. Голосование по кандидатуре нового премьер-министра ожидается уже на этой неделе. Должность прочат лидеру Move Forward Пите Лимджаронрату.

Новости Пхукета

12 Июля 2023, 10:52 AM

Прают Чан-Оча в ходе визита на Пхукет в 2022 году. Фото: PR Phuket