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Прают Чан-Оча заявил об уходе из политики

Генерал Прают Чан-Оча заявил, что уйдет из политики после того как в Таиланде будет сформировано новое правительство и выбран новый премьер министр. Соответствующее заявление было опубликовано 11 июля на странице партии United Thai Nation (UTN), к которой генерал присоединился перед парламентскими выборами 2023 года. Партия финишировала с заметным отставанием и от Move Forward, и от Pheu Thai, другие политические силы, связанные с прежним руководством страны, также не получили поддержки избирателей. Голосование по кандидатуре нового премьер-министра ожидается уже на этой неделе. Должность прочат лидеру Move Forward Пите Лимджаронрату.

Новости Пхукета

12 Июля 2023, 10:52 AM
Прают Чан-Оча в ходе визита на Пхукет в 2022 году. Фото: PR Phuket

Прают Чан-Оча в ходе визита на Пхукет в 2022 году. Фото: PR Phuket

«С настоящего момента я заканчиваю политическую деятельность как член партии UTN», – говорится в заявлении Праюта Чан-Очи, пришедшего к власти в Таиланде в результате военного переворота 2019 года и возглавляющего правительство по сей день.

В 2017 году Таиланд принял новую конституцию, обнулившую премьерские сроки генерала Чан-Очи. В 2019 году в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых генерал был выбран премьер-министром, однако в голосовании принимали участие и избранная нижняя палата парламента, и назначенная самим генералом верхняя.

По итогам майских выборов 2023 года львиную долю голосов получили партии Move Forward Party (MFP) и Pheu Thai, сформировавшие по итогам голосования ядро будущей парламентской коалиции. Иностранные наблюдатели собирательно именуют Move Forward Party (MFP) и Pheu Thai «оппозиционными партиями», хотя между ними больше различий, чем сходства.

Move Forward – партия гарвардского выпускника Питы Лимджаронрата, продвигающего современные идеи, включая корректировку закона о защите монархии.

Pheu Thai – одна из старых сил тайской политики, известная популистскими программами и связанная с именами Таксина Чинавата и Йинглак Чинават, возглавлявших тайское правительство в разные годы. Сейчас лицом партии является Пэтонгтарн Чинават, дочь Таксина и племянница Йинглак.

Голоса избирателей разделились между этими двумя разными политическими партиями на фоне общей усталости от правительства Праюта Чан-Очи и запроса на перемены в обществе. Генерал Чан-Оча, в свою очередь, еще до выборов анонсировал уходи из политики, если голосование покажет, что у него нет поддержки со стороны населения.

На Пхукете предвыборный митинг партии Праюта Чан-Очи был максимально массовым, однако на избирательных участках United Thai Nation предсказуемо проиграла. Все три места в парламенте по одномандатным округам получили кандидаты от Move Forward.

Голосование по кандидатуре нового премьер-министра ожидается уже на этой неделе. Должность прочат лидеру Move Forward Пите Лимджаронрату.

 

 

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