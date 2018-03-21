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Прают Чан-Оча поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Новости Пхукета

21 Марта 2018 10:19:20

Фото: ЦИК РФ
Фото: ЦИК РФ

Неофициальный перевод поздравительного послания на русский язык опубликовало 20 марта на своей странице в Facebook посольство России в Таиланде.

«От имени правительства Таиланда и подданных Королевства Таиланд хотел бы выразить вам самые искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента Российской Федерации. Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о доверии к вам российского народа, его уверенности в ваших способностях и мудрости. Убежден, что ваше сильное и компетентное руководство обеспечит дальнейшее процветание Российской Федерации и народа России, а таиландско-российские отношения и сотрудничество во всех представляющих взаимный интерес областях будут укрепляться», – говорится в послании.

«Рассчитываю на продолжение тесного взаимодействия с вами на благо наших стран и народов и желаю успехов во всех ваших начинаниях», – отмечается в тексте, подписанном премьер-министром Таиланда.

Напомним, выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. По итогам обработки 99,84% протоколов Владимир Путин набрал 76,66% голосов избирателей. При этом был установлен рекорд по числу проголосовавших россиян в Таиланде. На избирательные участки пришли почти 6000 граждан РФ.

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