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Прают Чан-Оча посетит Пхукет 6 июня

Глава правительства Таиланда посетит Пхукет с однодневным визитом 6 июня. Генерал Прают Чан-Оча примет участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании в сфере образования и выступит с речью на открытии туристического конгресса.

Новости Пхукета

5 Июня 2022, 01:45 PM
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча посетит Пхукет. Фото: PR Phuket

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча посетит Пхукет. Фото: PR Phuket

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча посетит Пхукет. Фото: PR Phuket

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча посетит Пхукет. Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, в 13:30 премьер-министр должен посетить школу Phuttamongkolnimit School на Yaowarat Rd в Пхукет-Тауне и засвидетельствовать подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам «развития устойчивого образования в партнерстве с образовательными ведомствами, бизнесом, частным сектором и местными лидерами».

Из Пхукет-Тауна глава провинции направится в The Beyond Hotel на пляже Ката, где примет участие в церемонии открытия Thailand Tourism Congress 2022. Генерал Чан-Оча должен выступить с обращением к участникам в 14:45. Тема речи озаглавлена следующим образом: «Стратегии вывода тайского туризма на уровень устойчивого качественного туризма». Участие в конгрессе будут принимать как представители государственных ведомств, так и частного бизнеса.

Ожидается, что отдельно будет затронут вопрос реагирования туристической отрасли на «глобальные события», такие как пандемия COVID-19. Также планируется обсудить развитие Пхукета в качестве хаба медицинского туризма.

Премьер-министр вернется в Бангкок вечером 6 июня.

 

 

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