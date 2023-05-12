Прают Чан-Оча пообещал уйти из политики при поражении на выборах

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что уйдет из политики, если его партия United Thai Nation (UTN) не наберет по итогам выборов 14 мая достаточно голосов для формирования нового правительства.

Новости Пхукета

12 Мая 2023, 10:35 AM

Генерал Чан-Оча на встрече со сторонниками 11 мая. Фото: United Thai Nation Party Facebook

«Каждый кандидат в каждом одномандатном округе важен для меня. Если мы получим по одномандатным округам лишь небольшие число мест в парламенте, я просто вернусь домой и буду отдыхать», – заявил генерал Чан-Оча, выступая перед сторонниками 11 мая в Накхон-Сри-Тхаммарате.

«Нам нужно получить столько мест, сколько возможно, чтобы мы могли сформировать сильное и монолитное правительство, которое сможет работать быстрее», – заявил глава правительства.

Как пишет Bangkok Post, Прают Чан-Оча не стал скрывать важности победы на UTN на парламентских выборах для того, чтобы он сам вернулся премьерский офис на новый срок. Газета пишет, что «при большом числе своих депутатов в парламенте у партии будут лучшие шансы выдвинуть и выбрать премьер-министром» своего кандидата. Газета не упомянула, что за генерала, очевидно, проголосует в полном составе сенат, состав которого формируется им же.

«Вы доверились мне однажды. Пожалуйста, доверьтесь мне снова», – заявил генерал Чан-Оча, выступая в Накхон-Сри-Тхаммарате.

Встреча с избирателями на Пхукете у генерала Чан-Очи была 7 мая. Многотысячный митинг прошел в Сапан-Хине сразу после окончания досрочного голосования.

Согласно опубликованным в мае данным итогового соцопроса Национального института администрирования развития (NIDA), генерал Чан-Оча и его партия UTN идут третьими в рейтинге популярности.

Топ-3 кандидатов на пост премьер-министра Таиланда:

Пита Лимджаронрат, Move Forward – 35,44%;

Пэтонгтарн Чинават, Phue Thai – 29,2%;

– 29,2%; Прают Чан–Оча, United Thai Nation – 14,84%.

Топ–5 партий при голосовании по партийным спискам:

Phue Thai – 37,92% ;

Move Forward – 35,36%;

United Thai Nation – 12,84%;

Democratic Party – 3,32%;

Bhumjaithai Party – 2,36%.

Топ–5 партий при голосовании по одномандатным округам:

Phue Thai – 38,32%;

Move Forward – 33,96%;

United Thai Nation – 12,08%;

Democratic Party – 4,28%;

Bhumjaithai Party – 2,92%.

Прают Чан-Оча руководит тайским правительством с майского военного переворота 2014 года. В 2019 году в стране прошли первые и пока единственные после переворота всеобщие выборы, по итогам которых генерал Чан-Оча стал легитимно избранным премьером. В 2017 году в Таиланде была принята новая конституция, которая, среди прочего, обнулила сроки генерала, так что он может возглавлять правительство до 2025 года.