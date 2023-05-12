Прают Чан-Оча пообещал уйти из политики при поражении на выборах

«Каждый кандидат в каждом одномандатном округе важен для меня. Если мы получим по одномандатным округам лишь небольшие число мест в парламенте, я просто вернусь домой и буду отдыхать», – заявил генерал Чан-Оча, выступая перед сторонниками 11 мая в Накхон-Сри-Тхаммарате.
«Нам нужно получить столько мест, сколько возможно, чтобы мы могли сформировать сильное и монолитное правительство, которое сможет работать быстрее», – заявил глава правительства.
Как пишет Bangkok Post, Прают Чан-Оча не стал скрывать важности победы на UTN на парламентских выборах для того, чтобы он сам вернулся премьерский офис на новый срок. Газета пишет, что «при большом числе своих депутатов в парламенте у партии будут лучшие шансы выдвинуть и выбрать премьер-министром» своего кандидата. Газета не упомянула, что за генерала, очевидно, проголосует в полном составе сенат, состав которого формируется им же.
«Вы доверились мне однажды. Пожалуйста, доверьтесь мне снова», – заявил генерал Чан-Оча, выступая в Накхон-Сри-Тхаммарате.
Встреча с избирателями на Пхукете у генерала Чан-Очи была 7 мая. Многотысячный митинг прошел в Сапан-Хине сразу после окончания досрочного голосования.
Согласно опубликованным в мае данным итогового соцопроса Национального института администрирования развития (NIDA), генерал Чан-Оча и его партия UTN идут третьими в рейтинге популярности.
Топ-3 кандидатов на пост премьер-министра Таиланда:
- Пита Лимджаронрат, Move Forward – 35,44%;
- Пэтонгтарн Чинават, Phue Thai – 29,2%;
- Прают Чан–Оча, United Thai Nation – 14,84%.
Топ–5 партий при голосовании по партийным спискам:
- Phue Thai – 37,92%;
- Move Forward – 35,36%;
- United Thai Nation – 12,84%;
- Democratic Party – 3,32%;
- Bhumjaithai Party – 2,36%.
Топ–5 партий при голосовании по одномандатным округам:
- Phue Thai – 38,32%;
- Move Forward – 33,96%;
- United Thai Nation – 12,08%;
- Democratic Party – 4,28%;
- Bhumjaithai Party – 2,92%.
Прают Чан-Оча руководит тайским правительством с майского военного переворота 2014 года. В 2019 году в стране прошли первые и пока единственные после переворота всеобщие выборы, по итогам которых генерал Чан-Оча стал легитимно избранным премьером. В 2017 году в Таиланде была принята новая конституция, которая, среди прочего, обнулила сроки генерала, так что он может возглавлять правительство до 2025 года.