Прайд-парад в Бангкоке состоится 4 июня

Второй уличный парад Bangkok Pride состоится в столице Таиланда в воскресенье, 4 июня. Более полутора десятилетий «Месяц достоинства» не проводился, но в 2022 году мэром Бангкока был избран Чадчарт Ситтипант, который не просто заявил о том, что поддерживает возвращение прайд-мероприятий, но и выступил с речью на первом из парадов. О каких-либо событиях на Пхукете пока не сообщалось, хотя когда-то остров мог гордиться тем, как они здесь проводились.

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В своем выступлении в 2022 году губернатор Ситтипант призывал не сводить «Месяц достоинства» только к вопросу сексуальных ориентаций и поддержки LGBTQI+, поскольку проводимые в июне мероприятия отражают универсальные и фундаментальные ценности принятия других и взаимного уважения

Как подчеркивал господин Ситтипант, открытость к многообразию – это фундамент свободы и социального благополучия. «Месяц достоинства» – не только про LGBTQI+, но про всех, кого объявляют людьми второго сорта будь то по причине сексуальной ориентации, национальности, внешнего вида

«Pride Month – не только о различиях в сексуальных ориентациях, но и о различиях в религиях, политических взглядах, мнениях. Мы можем быть разными, но при этом не ссориться и не ненавидеть друг друга», – говорил в 2022 году губернатор тайской столицы.

Организаторы «Месяца достоинства 2023» считают так же. Основатель движения Bangkok Pride Ваддао Чумапорн в беседе с Bangkok Post подчеркнула, что парад будет посвящен социальной справедливости в отношении не только сексуальных меньшинств, но и притесняемых этнических групп и, к примеру, людей с инвалидностью.

«Марш начнется в 14:00 от перекрестка Патхумван перед Бангкокским центром искусств и культуры (BACC) и завершится на перекрестке Ратчапрасонг», – отметила госпожа Чумапорн.

По словам основательницы Bangkok Pride, в прошлом году к параду присоединились 20 тыс. человек. В этом году организаторы ожидают 20 тыс. непосредственных участников марша и 100 тыс. зрителей. Кроме того, более 2 тыс. волонтеров сейчас проходят подготовку, чтобы обеспечить комфортное для всех мероприятие. Столичная полиция подтвердила, что выделит сотрудников для обеспечения безопасности участников, представители самых разных госведомств, а также зарубежные дипломаты присоединятся к шествию.

Госпожа Чумапорн добавила, что отельные парады должны пройти и в провинциях, но деталей не привела. В частности, ничего неизвестно о Пхукете, хотя когда-то остров имел все основания гордиться тем, как здесь проходил «Месяц достоинства».

Центральным событием тогда был конкурс талантов Stargazer, который по своему размаху, организации и профессионализму артистов превосходил многие, если не все, подобные мероприятия. И это, разумеется, был не конкурс талантов LGBTQI+, а концерт абсолютно всех талантливых людей Пхукета независимо от расы, пола, внешнего вида, сексуальной ориентации и цвета обложки паспорта.

Подробнее о событиях в Бангкоке можно узнать на странице Bangok Pride в Facebook. Там же есть и несколько анонсов мероприятий в провинциях.