Прайд-фестиваль прошел в Бангкоке

В июне этого года LGBTQ-сообщество Таиланда провело в Бангкоке первый за 16 лет прайд-парад, который, среди прочих, поддержал мэр тайской столицы Чадчарт Ситтипант. В эти выходные в Бангкоке состоялось новое событие – Thailand Pride Festival. На этот раз мэр не приехал, но зато были представители зарубежных посольств.

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Thailand Pride Festival проходил в Бангкоке с 25 по 27 ноября, центром событий стали Силом и комплекс Chamchuri Square у станций метро Silom и Samyan. Соответствующий район центрального Бангкока хорошо известен многим иностранцам не только благодаря своей яркой ночной жизни и дружественности к LGBTQ-сообществу, но еще и потому, что именно там базируются дипломатические миссии многих стран, включая Россию.

Организаторы прайд-фестиваля постарались использовать этот фактор. Исполнительный директор бангкокского фонда APCOM Foundation Миднайт Пункасатваттана заявил в беседе с журналистами, что в финальном уличном шествии по Silom Rd. в воскресенье, 27 февраля, должны были принять участие 75 работников 18 посольств разных стран.

Список участвовавших дипмиссий господин Пункасатваттана не привел, но на фото можно увидеть флаги Австрии, Нидерландов, Великобритании, Канады. Кроме того, к примеру, посольство Австралии не только участвовало само, но и приглашало через Facebook всех подписчиков своей страницы.

«Посольство Австралии с гордостью присоединится к Thailand Pride Parade, чтобы продемонстрировать свою приверженность идеям разнообразия и инклюзивности», – говорила дипмиссия.

Слова об эксклюзивности, равенстве и уважении к особому пути другого человека произносили и прочие участники фестиваля.

«Pride – это о красоте разнообразия и объединении этого разнообразия силами гармонии и мира. Люди хотят свободы жить свой жизнью, которая не обязана встраиваться в рамки общественных стандартов или сгибаться по предвзятостью и дискриминацией. Слово Pride также выражает наши личные цели как представителей LGBT-сообщества, которое стремится к лучшей жизни для людей и возможности гордиться тем, что мы все разные, но мы все равны», – говорил член парламента Таиланда от Прогрессивной партии (Progressive Party) Натхипхат Кунсеттхасит.

«Если вы говорите Pride, думайте о столице. Люди в этом мире счастливы, наполнены чувством собственного достоинства и равны. Наша цель – выражать себя, выражать себя открыто», – добавлял директор Pink Monkey Lopburi Чувит Тхонгбай.

Мероприятия, как и в июне, прошли в праздничной и даже зачастую легкомысленной атмосфере с чувством взаимного уважения и без каких-либо происшествий. Для гостей были организованы выставки живописи, выступления танцоров, певцов и даже фокусы, продажа товаров с символикой LGBTQ и без нее.