Православное Рождество отметили в Blue Tree

Интегрированный развлекательный комплекс Blue Tree Phuket и ресторан Sim Sim организовали празднование православного Рождества.

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Праздник 7 января прошел в расположенном в Blue Tree Phuket ресторане Sim Sim. Для гостей приготовили исключительное сет-меню с самыми популярными русскими блюдами, а также организовали развлекательную программу с участием певицы Малики и ее группы.