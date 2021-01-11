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Православное Рождество отметили в Blue Tree

Интегрированный развлекательный комплекс Blue Tree Phuket и ресторан Sim Sim организовали празднование православного Рождества.

Материал партнеров

11 Января 2021, 10:00 AM
Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Фото: Blue Tree Phuket

Праздник 7 января прошел в расположенном в Blue Tree Phuket ресторане Sim Sim. Для гостей приготовили исключительное сет-меню с самыми популярными русскими блюдами, а также организовали развлекательную программу с участием певицы Малики и ее группы.

 

 

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