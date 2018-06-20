Правительство Таиланда призвало граждан носить желтую одежду в июле

Власти Таиланда обратились к жителям страны с призывом носить желтую одежду в течение всего июля в честь дня рождения Рамы X и двух больших буддистских праздников.

20 Июня 2018 10:35:08

Фото: Архив The Phuket News

День рождения Короля, Асанха Буча и Васса будут праздноваться в Таиланде в конце июля, однако власти страны обратились к гражданам с призывом выразить уважение монарху и почтить главную религию Королевства непосредственно с 1 июля.

В частности, официальные лица хотели бы, чтобы жители страны с первого дня месяца украсили фасады домов и офисов флагами Таиланда и Королевскими стандартами. Национальный флаг предписано размещать справа, а желтый стандарт Тхонг Махарат – слева.

В течение всего месяца во всех провинциях страны будут проходить субботники и другие мероприятия, направленные на благо местных сообществ. В частности, уже анонсирована «большая уборка» в Бангкоке 26 июня, участие в которой должен принять глава правительства и члены кабинета министров. Также в Бангкоке пройдет специальная «ярмарка трудовых навыков», где жители страны смогут бесплатно освоить азы некоторых профессий.

Основные события июля пройдут 27 и 28 числа. В первый день страна будет отмечать буддистский праздник Асанха Буча, а во второй – День рождения Его Величества Рамы X и Вассу (начало буддистского поста Кхао Пханса).

Массовые церемонии с участием монахов в честь 66-летия Рамы Х начнутся по всей стране в 7:00 утра субботы, 28 июля. В Бангкоке мероприятия пройдут на площади Санам-Луанг, а в других городах страны – в зданиях провинциальных администраций. Там же с 17:00 вечера жители отдадут дань уважения изображению Короля, а в 19:00 состоятся церемонии зажжения свечей.

«Мы приглашаем всех жителей Таиланда принять участие в церемониях в день рождения Его Величества Короля 28 июля, а также носить желтые одежды в течение всего месяца. Впрочем, поскольку день рождения Короля в этом году совпал с большим религиозным праздником, буддисты могут надеть белое, как предписывает традиция», – заявил постоянный секретарь офиса премьер-министра.