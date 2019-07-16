Правительство Таиланда принесло присягу Королю

Новый состав кабинета министров Таиланда и глава правительства Прают Чан-Оча принесли присягу Королю Раме Х во вторник, 16 июля.

Новости Пхукета

16 Июля 2019, 07:23 PM

Фото: Wassana Nanuam / Bangkok Post

Его Величество Маха Вачиралонгкорн предоставил аудиенцию члена правительства в Королевском дворце в 18:00.

Облаченные в парадные мундиры министры и глава правительства Прают Чан-Оча принесли присягу перед Королем в зале Ампхон Сатхан. После возвращения из дворца премьер-министр Чан-Оча должен провести первую встречу со всеми министрами коалиционного правительства, в состав которого вошли представители трех политических партий: Пхаланг Прачарат, Бхумджайтхай и Демократической партии.

Таким образом, сегодня была завершена передача новому правительству всех положенных по конституции полномочий по управлению страной. Национальный совет за мир и порядок, который Прают Чан-Оча возглавлял с 2014 года, прекратил работу.