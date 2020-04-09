Правительство озвучило правила на Сонгкран

Власти Пхукета опубликовали уведомление о правилах празднования Сонгкранав 2020 году. В основе изложенных требований лежит решение правительства, озвученное накануне постоянным секретарем Министерства культуры Ситсаяпонгом Сири.

Новости Пхукета

9 Апреля 2020, 02:22 PM

Министерство культуры настоятельно советует быть ответственными и предпочесть личным контактам общение по телефону. Фото: Министерство Культуры

Распоряжение властей прямым текстом запрещает любые массовые собрания людей, а также обливания водой и водные битвы.

Кроме того, запрещены типичные для Сонгкрана поездки к родственникам в родные провинции.

Разрешены традиционные буддистские ритуалы на дому и выражения уважения к старшим. Однако во время исполнения всех ритуалов требуется соблюдать нормы социального дистанцирования и не подходить друг к другу ближе, чем на метр.

Также Министерство культуры настоятельно советует быть ответственными и предпочесть личным контактам общение по телефону и видеосвязи. Такой формат поздравлений на Сонгкран в ведомстве считают лучшим способом, чтобы «показать матери, отцу и родственникам, что вы хороший человек»

На Пхукете в Сонгкран не будет запрещено выходить из дома, но нельзя будет покидать пределы района проживания (тамбона). Как указал глава провинции Пхакапхонг Тавипатана, к понедельнику, 13 апреля, въезд/выезд будут закрыты во всех тамбонах. Пока что ограничения действуют в Патонге, Кату, Раваи, Кароне, Чалонге и Срисунтхорне.

Также губернатор Тавипатана в очередной раз попросил жителей острова не покидать свои дома без необходимости и напомнил, что появление на улице без маски грозит штрафом в размере до 20 тыс. бат. Аналогичный штраф предусмотрен и за любые другие действия, способствующие распространению вируса.

Также в Сонгкран продолжит действовать и комендантский час. Несанкционированный выход из дома после 22:00 и до 4:00 карается тюремным сроком вплоть до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.

При этом губернатор Пхукета отдельно просит не выходить на улицы после 20:00 и до 5:00.