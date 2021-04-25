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Правила въезда на Пхукет объявлены едиными для всех

Жители Пхукета, временно покидающие провинцию, будут возвращаться назад на общих основаниях. Для беспрепятственного въезда потребуется полноценная прививка от COVID-19 (два укола) либо отрицательный тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки. В противном случае придется сдавать экспресс-анализ прямо в аэропорту или на КПП Тха-Чат-чай.

25 Апреля 2021, 06:13 PM
Новый приказ губернатора был опубликован этой ночь. Фото: Phuket PR

Новый приказ губернатора был опубликован этой ночь. Фото: Phuket PR

О том, что утвержденные недавно новые правила въезда касаются и непосредственных жителей Пхукета объявил в вечером 24 апреля вице-губернатор Пичет Панапхонг, а официальный приказ за подписью губернатора Наронга Вунсиеу был опубликован уже после полуночи. Требование останется в силе в течение всего апреля.

Стоит отметить, что распоряжение губернатора не противоречит предыдущим приказам, поскольку Пхукет и так относится к провинциям «красной зоны», где действуют соответствующие требования.

В новом приказе также повторяется, что для граждан Таиланда экспресс-анализы будут бесплатными, а иностранцам придется платить из своего кармана. Правда, точная сумма до сих пор не ясна: сначала речь шла о сумме в 300 бат, – потом о 500 бат.

«Все выглядит так, что в южных провинция, куда можно легко добраться на машине, наблюдается рост заболеваний COVID-19, особенно в провинция Нараттхиват, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат. Кроме того, провинции Сонгкхала и Прачуап-Кхири-Кхан уже и до этого входили в список «красных зон» повышенного контроля», – пояснил вице губернатор Панапонг.

По словам вице-губенатора, официальным лицам трудно определить факт визита пхукетского жителя в опасную провинцию, если она возвращается на автомобиле. В настоящий момент власти планируют обращать особое внимание на документы въезжающих, где указана провинция регистрация. В аэропорту же экспресс-анализы будут сплошными.

По состоянию на момент экстренного заседания Пхукетского комитета по эпидемиологии на острове было зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом, к вечеру добавилось число выросло до 314. Из них 253 человека оставались в больницах, 60 были выписаны, а один переведен в Бангкок.

Как отметил вице-губернатор Панапонг, за период с 3 по 23 апреля анализы на COVID-19 clfkb 5486 человек, 5194 тестов дали отрицательный результат. Вице-губернатор также отметил, что для коронавирусных пациентов подготовлено 440 больничных коек, из которых 262 заняты, а 178 могут принять пациентов.

 

 

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