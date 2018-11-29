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Правила общения с обезьянами выпустили в виде туристической брошюры

Департамент национальных парков Таиланда (DNP) выпустил туристическую брошюру на четырех языках с рекомендациями для туристов касательно того, как вести себя при встрече с обезьянами на Пхукете.

Новости Пхукета

29 Ноября 2018, 05:01 PM
Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Фото: DPN

Ранее в этом году официальные лица установили информационные щиты в местах массового обитания обезьян, в том числе на холмах Ранг и То-Сэ в Пхукет-Тауне. Теперь соответствующая информация была продублирована в печатном виде. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал господин Понгчарт Чоыхом, руководящий программой по контролю за обезьяньими популяциями и возглавляющий образовательный центр при природном заказнике Khao Phra Theaw в Таланге.

Как пояснил господин Чоыхом, брошюры были переданы местным офисам Туристического управления Таиланда и Министерства туризма и спорта, а также основным муниципалитетам.

В брошюрах на тайском, английском, русском и китайском языках туристов предупреждают о том, что обезьяны могут быть агрессивны, склонны воровать вещи и еду, а также могут разносить опасные заболевания.

Десять советов туристам остались неизменными*:

  • Осторожно! Обезьяны кусаются.

  • Не оставляйте личные вещи на мотоцикле и машине.

  • Не отбирайте еду у обезьян.

  • Пожалуйста, кормите обезьян в пределах обозначенной зоны.

  • Пожалуйста, не показывайте вашу еду обезьянам.

  • Пожалуйста, сохраняйте чистоту, отнесите мусор в мусорное ведро.

  • Не трогайте обезьян руками.

  • Не дразните, не бейте, не пугайте обезьян.

  • Не кормите обезьян на дорожке и на улице.

  • Гидам нельзя игнорировать настоящие правила, внимательно следите за вашими туристами.

*Десять правил выше приведены в том виде, в котором они опубликованы в брошюре и размещены на информационных щитах.



 

 

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