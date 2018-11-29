Правила общения с обезьянами выпустили в виде туристической брошюры

Ранее в этом году официальные лица установили информационные щиты в местах массового обитания обезьян, в том числе на холмах Ранг и То-Сэ в Пхукет-Тауне. Теперь соответствующая информация была продублирована в печатном виде. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал господин Понгчарт Чоыхом, руководящий программой по контролю за обезьяньими популяциями и возглавляющий образовательный центр при природном заказнике Khao Phra Theaw в Таланге.
Как пояснил господин Чоыхом, брошюры были переданы местным офисам Туристического управления Таиланда и Министерства туризма и спорта, а также основным муниципалитетам.
В брошюрах на тайском, английском, русском и китайском языках туристов предупреждают о том, что обезьяны могут быть агрессивны, склонны воровать вещи и еду, а также могут разносить опасные заболевания.
Десять советов туристам остались неизменными*:
- Осторожно! Обезьяны кусаются.
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Не оставляйте личные вещи на мотоцикле и машине.
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Не отбирайте еду у обезьян.
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Пожалуйста, кормите обезьян в пределах обозначенной зоны.
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Пожалуйста, не показывайте вашу еду обезьянам.
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Пожалуйста, сохраняйте чистоту, отнесите мусор в мусорное ведро.
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Не трогайте обезьян руками.
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Не дразните, не бейте, не пугайте обезьян.
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Не кормите обезьян на дорожке и на улице.
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Гидам нельзя игнорировать настоящие правила, внимательно следите за вашими туристами.
*Десять правил выше приведены в том виде, в котором они опубликованы в брошюре и размещены на информационных щитах.