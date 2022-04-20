PR Phuket рассказала о таксисте, катающем туристов по Пхукет-Тауну за 50 бат

Администрация Пхукета в лице местного офиса Департамента PR (PR Phuket) рассказала о водителе тук-тука по имени Сучарт Нитиваранурак, предлагающего туристам обзорные экскурсии по Пхукет-Тауну за 50 бат. Сам 54-летний мужчина говорит, что ему хватает зарабатываемых денег, плюс он получает комиссии от заведений, куда завозит пассажиров.

Новости Пхукета

20 Апреля 2022, 02:46 AM

Сучарт Нитиваранура и его тук-тук. Фото: PR Phuket

В публикации PR Phuket приводятся слова одного из пассажиров господина Нитиваранурака, зарегистрированного на Facebook под именем Пхет Йотсават. В одной из групп в социальной сети он рассказал, что во время отдыха на Пхукете решил посмотреть Старый город и поесть в одном из местных ресторанчиков. Там ему встретился водитель, который предложил за 50 бат в течение двух часов покатать по Пхукет-Тауну и показать разные места.

Пхет Йотсават отметил, что поначалу низкая цена смутила его, но в итоге он согласился и остался крайне доволен сервисом. Судя по публикации, пассажир был не один, так что цена составила 100 бат. Впрочем, Пхкет Йотсават по собственному желанию отдал водителю 300.

По его словам, шофер показал достопримечательности, посоветовал рестораны и сувенирные магазины. Пока пассажиры заходили в те или иные места, он ждал их возле автомобиля.

«Очень стоящее предложение. Рекомендую всем, кто хочет покататься по городу. Этого водителя можно найти у кольцевой развязки с фонтаном в городе, телефон – 087-886-7527», – написал Пхет Йотсават.

PR-служба Пхукета отметила, что в комментариях под публикацией о таксисте было много положительных отзывов о том, что тот честен с туристами и не пытается наживаться на них. Также агентство поговорило с самим господином Нитиваранураком, который рассказал, что предлагать такую цену за поездку ему позволяют комиссии от сувенирных магазинов. Впрочем, водитель утверждает, что честность с клиентами и забота об их комфорте являются для него приоритетом.

«Я хочу, чтобы на Пхукет приезжало все больше туристов. Провинция станет такой же превосходной, как была до пандемии. Не надо завышать цены на услуги такси, это плохо для имиджа нашего бизнеса. Берите столько, чтобы хватало на бензин, еду и нужды семьи. Туристы вернутся», – цитирует водителя PR Phuket.