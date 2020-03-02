Пожилой житель провинции Пханг-Нга погиб в результате прыжка с моста, соединяющего Пхукет с материком. Полиция полагает, что 61-летний мужчина покончил с собой на фоне финансовых проблем.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Марта 2020, 12:16 PM

Пожилой мужчина погиб в результате прыжка с моста. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал лейтенант Пияват Прапсад из полицейского участка Кхок-Клоя, престарелый мужчина спрыгнул с моста Thao Thepkrasattri Bridge около 11:30 утра воскресенья, 1 марта. Житель провинции Пханг-Нга приехал на мост на мотоцикле, запарковал транспорт, после чего бросился в воду.

Получив сообщение о происшествии, полицейские и спасатели оперативно прибыли на место событий, но спасти 61-летнего Тхамронг Каракарна не удалось. Мужчина скончался в больнице Takua Thung Hospital.

Как рассказал лейтенант Прапсад, погибший работал в Управлении энергоснабжения (РЕА) провинции Пханг-Нга, а после достижения 60-летнего возраста ушел на пенсию, как того требуют правила государственных учреждений, к которым относится РЕА. В итоге господин Каракарн остался без средств к существованию.

«Мы полагаем, что он находился в депрессии из-за невозможности заработать на жизнь, а способных поддержать его родственников у него не было. Мы полагаем, что это и подтолкнуло его к суициду», – пояснил лейтенант Прапсад.



