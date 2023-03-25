Пожары продолжаются в центральной и северной частях Пхукета

Муниципалитет Паклока выпустил предупреждение и набор инструкций по предотвращению пожаров на свалках и полигонах по складированию отходов после возгорания на такой площадке 15 марта. Впрочем, за этим инцидентом последовали сразу три других – два лесных пожара и одно возгорание в жилом доме. Предупреждений в связи с ними не было, равно как и каких-либо подобных действий от других муниципалитетов, властей всей провинции или Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), который в принципе и должен заниматься всей работой по борьбе с пожарами. Пхукет горит по чуть-чуть и в полной тишине.

Новости Пхукета

Пожар на свалке рядом с неназванным складом в районе школы Baan Pa Khlok School произошел вечером 15 марта. Как писали «Новости Пхукета» со ссылкой на сообщение районных властей, возгорание было ликвидировано в течение часа. Информации о пострадавших не поступало, материальный ущерб едва ли был значительным.

Следующие три пожара, о которых сообщил муниципалитет Паклока, произошли неделю спустя. В среду, 22 марта, сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в жилом доме в поселке Promphan Village. Инцидент привел только к материальному ущербу, пострадавших не было.

Также никто не пострадал во время пожара 22 марта на станции по заправке автоцистерн-водовозов на Soi Papa Ban Yamu. Муниципалитет подтвердил материальный ущерб, однако по фото с места событий складывается впечатление, что горела только растительность у станции. Возможно, огонь уничтожил плантацию.

Наконец, 23 марта, лесной пожар произошел на дороге Sai Laem Sai Rd. в части Паклока, известной как Пара. Горела снова растительность (преимущественно, подлесок и трава за колючей проволокой прямо у обочины). Человеческих жертв не было, о размере выгоревшего участка официальные лица ничего не сказали.

Что касается предупреждений о пожарах и инструкций по их предотвращению и тушению, то два из трех опубликованных материалов касаются безопасности полигонов для хранения отходов, а третий – мест хранения топлива, произведенного из отходов (Refuse-Derived Ruel, RDF). Примечательно, что все инструкции помечены, как выпущенные Департаментом по контролю за загрязнением окружающей среды (PCD). По всей видимости, они были подготовлены на фоне общенациональной обеспокоенности загрязнением воздуха в результате пожаров. Проблема сейчас серьезно тревожит Бангкок, где бьют тревогу и экологи и медики.

Один из самых крупных пожаров в недавней истории Пхукета произошел 5 марта 2022 года на мысе Кратинг у пляжа Най-Харн, где выгорело 50 рай земли. Пожарным оставалось держать оборону на подступах к отелям и виллам, поскольку работать на горевшим склоне никакая техника не могла.

Флотским спасателям пришлось проводить рискованную операцию, эвакуируя через прибрежные скалы туристов, которым огонь отрезал другие пути спасения. Впрочем, человеческих жертв и серьезного материального ущерба удалось избежать.

Тушение пожара теоретически было возможно с воздуха, но вертолеты над Най-Харном не появились. Живописный склон над отелем The Nai Harn просто горел, пока огонь не исчерпал все топливо.

Мэр Раваи Арун Солос назвал две возможные причины произошедшего: жаркая погода или жаркая погоду плюс незатушенная сигарета. Итоги расследования, если оно проводилось, так и не стали известны общественности.

Единственным прямым следствием стали учения для населения Раваи, которые организовало командование внутренних операций вооруженных сил Таиланда (ISOC).