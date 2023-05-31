Пожарные учения провели в Чалонге

Муниципалитет Чалонга отчитался о том, как проходят ежегодные сборы волонтеров гражданской обороны. На вторник, 30 мая, были запланированы учения по борьбе с пожарами, которые пришлось проводить под дождем. Впрочем, погода зачастую не только не мешает возгораниям, но и является их причиной, так что полученный может пригодиться волонтерам из Чалонга.

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Учения проходили в муниципальном отделении Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), находящемся в одном комплексе со зданием районной администрации. Как пояснила пресс-служба муниципалитета, целью сборов является не только повышение навыков у волонтеров, но и стимулирование простых жителей района быть готовыми к экстренным ситуациям.

«Необходимо практиковать навыки оказания помощи и ликвидации чрезвычайных происшествий с максимальной оперативностью», – говорится в публикации муниципалитета.

Последним пожаром, о котором сообщал муниципалитет, был инцидент с тук-туком, сгоревшим 27 мая на обочине дороги Soi Nakok, ведущей к Villa Zolitude и водохранилищу Кхлонг-Кратха. Районная администрация сообщила о том, что пожар был ликвидирован, но умолчала о том, что автомобиль был полностью уничтожен огнем.