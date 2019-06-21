Пожарные учения прошли в ТЦ Central Phuket

Менеджмент торгово-развлекательного комплекса Central Phuket организовал очередные пожарные учения среди персонала. Участие в мероприятии 20 июня приняли более 400 человек.

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Учения проходили на территории нового крыла Central Floresta. Участие в мероприятии приняли сотрудники самого Central (включая собственную службу экстренного реагирования), так и персонал расположенных в торговом-комплекса магазинов.

Как отметила вице-президент Central Phuket Вилайпорн Питиманари, на учениях моделировалась реальная ситуация. Госпожа Питиманари напомнила, что подобные мероприятия в торговом центре проводятся каждые три месяца.

Участники отрабатывают тушение огня при помощи ручных огнетушителей, эвакуацию посетителей комплекса и другие действия при пожаре.

Напомним, что именно из-за произошедшего на территории пожара в прошлом году было отложено открытие аттракциона Tribhum в Central Phuket. В результате инцидента никто не пострадал, но часть готовившегося к открытию аттракциона выгорела полностью.

В этом году пожар произошел в комплексе CentralWorld в Бангкоке. В результате инцидента погибли не менее двух человек.