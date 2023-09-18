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Пожарные учения прошли в тамбоне Чернг-Талей

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor), отвечающая за Лагуну, Банг-Тао, Пасак и другие районы высокобюджетной застройки, провела пожарные учения для своих сотрудников. Мероприятие включало не только теоретическую часть, но и практические занятия, на которых людей учили не паниковать при виде пламени, а принимать меры для тушения огня. Особое внимание было уделено газовым баллонам.

Новости Пхукета

19 Сентября 2023, 10:00 AM
Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пожарные учения 14 сентября в тамбоне Чернг-Талей. Именно там в феврале произошел пожар на 25 млн бат. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) устроил учения для сотрудников OrBorTor тамбона Чернг-Талей в четверг, 14 сентября. К зданию районной администрации были привезены газовые баллоны, на которых сотрудникам и сотрудницам предстояло отрабатывать практические действия по тушению пламени.

Также персонал OrBorTor потренировался с огнетушителями и освежил в памяти планы реагирования на чрезвычайные ситуации, включая эвакуацию людей из общественных мест.

В этом году тамбон Чернг-Талей уже попадал в новости в связи с пожаром на 25 млн бат. Возгорание произошло 11 февраля на вилле в районе Пасак, которую арендовал 48-летний гражданин Франции. Никто не пострадал, но размер материального ущерба был значительным.

Ликвидацией возгорания тогда занимались семь пожарных расчетов из тамбонов Чернг-Талей, Срисунтхорн и Тхепкрасаттри. Борьба с огнем заняла около 40 мин. О причинах ничего сказано не было.

 

 

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