Пожарные учения прошли в Камале

Административная организация тамбона (OrBorTor) Камала провела пожарные учения, направленные на подготовку сотрудников государственных ведомств к действиям в чрезвычайных ситуациях. По замыслу властей, госслужащие должны уметь защитить себя и других в случае пожара.

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Учения прошли в среду, 21 сентября, в офисе OrBorTor. Со стороны официальных лиц мероприятие возглавили президент OrBorTor Джутха Думлак и его заместитель Джарун Кобкой.

В ходе учений отработали тушение огня (в том числе использование ручных огнетушителей гражданскими лицами), эвакуацию из загоревшегося здания, действия пожарных в условиях задымления, оказание первой помощи пострадавшим.

Отдельная часть занятий была посвящена проведению сердечно-легочной реанимации (CPR) и безопасной переноске пострадавших.

Согласно традиции, некоторые из участников мероприятия изображали пострадавших, для чего на их телах при помощи грима были изображены реалистично выглядящие ожоговые раны (на фото они могут выглядеть пугающе).

В административной организации отметили, что «осознают важность жизней сотрудников, поэтому основной целью проекта было дать персоналу знания и навыки правильного тушения пожаров».

«Это поможет предотвратить потери жизней и ущерб государственному имуществу, а также повысить безопасность всех других людей», – заявила OrBorTor в публикации на Facebook.

Теоретическая часть учений была посвящена разным типам возгораний и методам их тушения.

Занятия проводили сотрудники отделения Департамента чрезвычайных ситуаций по 18 региону, которое базируется на Пхукете.