Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат

Специалисты пока не установили причину пожара, произошедшего 10 декабря в здании на Thep Anusorn Rd. в Вичите.

Новости Пхукета

11 Декабря 2018, 12:34 PM

Фото: Полиция Вичита

Полиция и муниципалитет Вичита получили сообщение о пожаре на улице Thep Anusorn Rd. около 14:00 понедельника, 10 декабря. Согласно сообщению, там загорелось здание, где проживали строительные рабочие и хранились разнообразные стройматериалы.

Прибывшие по вызову пожарные в течение 30 минут справились с возгоранием. В результате пожара никто не пострадал, имущественный ущерб составил около 300 тыс. бат. Соответствующей оценкой поделился подполковник Наронг Муангдуанг из полиции Вичита.

По словам подполковники Муангдуанга, пожар начался в складском помещении, где хранились стройматериалы. Затем огонь распространился на жилые комнаты.

«Мы пока не можем назвать точную причину пожара. Сегодня место происшествия будут изучать криминалисты», – заявил подполковник.

Отметим, что на прошлой неделе глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций призвал жителей Пхукета более серьезно относиться к пожарной безопасности ввиду окончания сезона дождей. Предупреждение прозвучало после двух пожаров в лагерях для проживания строительных рабочих.