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Пожар уничтожил постройку в новом резорте в Ко-Кэу

Одна из построек в новом резорте на холме в Ко-Кэу была полностью уничтожена огнем в результате пожара 16 сентября. В сообщении районной администрации указывается, что это был дом для обслуживающего персонала. Объем материального ущерба озвучен не был, название отеля власти тоже не стали указывать. 

Новости Пхукета

18 Сентября 2023, 08:00 AM
Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в отеле на холме над школой BISP. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Как сообщила административная организация Ко-Кэу (Koh Kaew OrBorTor), пожар в курортном комплексе в Банг-Ку произошел утром субботы, 16 сентября. Вместе с работниками муниципальной пожарной службы на место событий выехала и полиция, но медицинских специалистов на фото не видно. Не упоминаются пострадавшие и в отчете OrBorTor.

Согласно публикации, пожар произошел по адресу 25/35, мубан 3, Банг-Ку «на холме позади международной школы». На картах Google локация опознается как новый резорт, построенный в течение последнего года на холме над BISP, однако на сайтах систем бронирования отелей информации о нем нет.

Административная организация Ко-Кэу отметила, что сгорела постройка для обслуживающего персонала. Оценка материального ущерба не приводится, о возможных причинах пожара ничего не говорится.

 

 

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