Пожар уничтожил постройку в новом резорте в Ко-Кэу

Как сообщила административная организация Ко-Кэу (Koh Kaew OrBorTor), пожар в курортном комплексе в Банг-Ку произошел утром субботы, 16 сентября. Вместе с работниками муниципальной пожарной службы на место событий выехала и полиция, но медицинских специалистов на фото не видно. Не упоминаются пострадавшие и в отчете OrBorTor.
Согласно публикации, пожар произошел по адресу 25/35, мубан 3, Банг-Ку «на холме позади международной школы». На картах Google локация опознается как новый резорт, построенный в течение последнего года на холме над BISP, однако на сайтах систем бронирования отелей информации о нем нет.
Административная организация Ко-Кэу отметила, что сгорела постройка для обслуживающего персонала. Оценка материального ущерба не приводится, о возможных причинах пожара ничего не говорится.