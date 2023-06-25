Пожар уничтожил криптовалютную ферму на Пхукете

Предположительная криптовалютная ферма была частично уничтожена огнем в результате пожара в коммерческом здании в Пхукет-Тауне ранним утром 25 июня. О пострадавших не сообщалось, размер материального ущерба неизвестен. Ни муниципалитет Пхукет-Тауна, ни городской полицейский участок пока не комментировали инцидент.

Новости Пхукета

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

В Пхукет-Тауне произошел пожар в шопхаусе, где располагалась криптовалютная ферма (или хранил свои сокровища очень странный коллекционер видеокарт GeForce). Фото: Phuket Info Center

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 6:00 утра воскресенья, сообщил Phuket Info Center, опубликовав несколько видео с места событий. На записях были видны пожарные, входящие в коммерческое здание в Пхукет-Тауне и работающие внутри него на узкой лестнице.

Пожар произошел на третьем этаже здания, расположенного рядом с отделением Почты Таиланда на Bangkok Rd. Судя по всему, в момент возгорания людей внутри не было. Phuket Info Center затем сообщил, что причиной пожара могло стать «короткое замыкание, поскольку на месте событий было обнаружено большое количество видеокарт и компьютерного оборудования».

«Предполагается, что это был проект по майнингу [криптовалют]», – добавил Phuket Info Center. Полиция пока не сделала официального заявления.

На опубликованных фото видно, что в здании полностью выгорело одно помещение с объектами, напоминающими серверные стойки. При этом пламя не успело распространиться на другие комнаты, в которых также находилось компьютерное оборудование, включая собранные в единые системы видеокарты GeForce серии RTX.

В декабре 2022 года в Бангкоке и ряде провинций Департамент специальных расследований (DSI) проводил рейды по криптовалютным фермам, находившихся в шопхаусах, аналогичных тому, что загорелся на Пхукете утром 25 июня.

Инициаторами расследования было Управление энергоснабжения Бангкока (MEA) и Управление энергоснабжения провинций (РЕА), которые обратились в органы в связи с нелегальным подключением к электрическим сетям и хищением электричества на десятки миллионов бат. Пхукет среди мест проведения обысков не значился.

Как поясняют специалисты по криптовалютам, Таиланд и Пхукет не выглядят привлекательными локациями для размещения майнинговых мощностей из-за высоких цен на электричество, которое в большом объеме нужно и самому оборудованию, и кондиционерам, без которых функционирование фермы в тайском климате просто невозможно. Однако эта логика, очевидно, относится только к тем случаям, когда организатор фермы планирует платить за электричество по счетчику.