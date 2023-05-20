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Пожар рядом с мечетью произошел в Калиме

Один человек был госпитализирован с последствиями вдыхания продуктов горения после пожара, произошедшего вчера во второй половине дня в Калиме. Пожарные не позволили огню перекинуться с загоревшегося дома на соседние постройки, среди которых была мечеть Wada Niyatun Islamiyah Mosque.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Мая 2023, 11:12 AM
Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жилой дом загорелся в плотно застроенной части Калима во второй половине дня 19 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о возгорании в Калиме поступило в пожарную часть при муниципалитете Патонга и к работникам других экстренных служб примерно в 17:00 пятницы, 19 мая. Загорелся жилой дом на Soi Kalim 5 (Soi Prabaramee 5), в плотно застроенном доме к северу от города.

На место событий были отправлены пять пожарных автомобилей и машины скорой помощи, включая команду пхукетских парамедиков Rescue Team Volunteers. В итоге пожар оперативно потушили, не позволив огню перекинуться с загоревшейся постройки на соседние здания.

Как сообщили специалисты Rescue Team Volunteers на своей странице в Facebook, после пожара в больницу был направлен один человек. Пострадавший не имел видимых травм, но у него был выявлен пониженный до опасных отметок уровень насыщения крови кислородом. Пациента отвезли в больницу для оказания помощи и медицинского наблюдения.

Официальные лица пока ничего не сказали ни о причинах возгорания, ни о размерах материального ущерба.

 

 

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