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Пожар произошел в здании школы на Пхукете

Второй этаж здания школы Baan Kok Wat Mai School в Таланге был полностью уничтожен огнем в результате пожара, начавшегося вечером 10 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Февраля 2023, 09:33 AM
Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в школе в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пожаре в школе Baan Kok Wat Mai School в тамбоне Тхепкрасаттри поступило в полицию и экстренные службы около 20:50 вечера пятницы, 10 февраля. Согласно полученной информации, загорелся второй этаж основного школьного здания.

На место событий были направлены пожарные расчеты сразу из трех тамбонов – Тхепкрасаттри, Срисунтхорн и Чернг-Талей. Однако огонь очень быстро охватил второй этаж из-за того, что многие конструкции были деревянными.

Полиция сообщает, что пожарным удалось «взять пламя под контроль» в течение 20 минут, но второй этаж был уничтожен полностью. Сейчас инженерам предстоит оценить, насколько были повреждены несущие конструкции и возможно ли в принципе восстановление здания для безопасного использования.

Пожар произошел в тот момент, когда на второй этаже здания проходила реновация, так что он не использовался. В качестве причины возгорания предварительно называется короткое замыкание, но специалистам еще только предстоит провести расследование и вынести свое заключение. Информации о пострадавших не поступало.

 

 

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