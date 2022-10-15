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Пожар произошел в пхукетской школе

Полиция Пхукет-Тауна проводит расследование по факту пожара в школе Thep Amnuai Witthaya School. Предварительная версия причины возгорания – короткое замыкание.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Октября 2022, 02:16 PM
В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Пхукет-Тауне произошел пожар в здании школы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Сакчай Чунйонг из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о пожаре в школе Thep Amnuai Witthaya School на Thepkrasattri Rd. около 11:00 утра 15 октября. Одновременно информация поступила и к экстренным службам.

На место событий были направлены три пожарных автомобиля из муниципалитетов Пхукет-Тауна и Рассады. Как выяснилось, пожар произошел в помещении на втором этаже школы, которое использовалось для хранения одежды, пожертвованной образовательному учреждению разными людьми.

Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы взять ситуацию под контроль. Однако огонь успел уничтожить почти все хранившиеся в комнате вещи, также сгорели два бытовых вентилятора.

Очевидцы рассказали, что заметили выходящий из комнаты дым и попробовали справиться с огнем при помощи ручного огнетушителя, однако успехом эта попытка не увенчалась. После этого на место событий были вызваны специлисты.

В полиции полагают, что пожар спровоцировало короткое замыкание в одном из работавших в помещении вентиляторов. Искры из прибора попали на складированную в комнате одежду, которая оказалась «хорошим топливом» для огня. В результате инцидента никто не пострадал. Официальные лица не озвучили оценку имущественного ущерба. 

 

 

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