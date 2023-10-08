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Пожар произошел в буддистском храме в Чалонге

В буддистском храме Wat Ladthiwanaram (Wat Tai) в Чалонге произошел пожар. Огнем было повреждено помещение в одном из вспомогательных зданий.

Новости Пхукета

8 Октября 2023, 05:59 PM
В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

В храме Wat Tai загорелось помещение службы организации похорон. Фото: Chalong Municipality

Сообщение о пожаре в храме Wat Tai на Chao Fa East Rd. поступило на пульт дежурного примерно в 12:40 воскресенья, 8 октября, сообщил муниципалитет Чалонга на своей странице в Facebook. Как следует из публикации, возгорание произошло в помещении, занимаемом службой организации похоронных церемоний.

На место событий были направлены муниципальные пожарные, которые оперативно потушили огонь. О пострадавших не сообщалось.

Муниципалитет ничего не сказал о возможных причинах возгорания. Огнем были повреждены мебель и другое имущество, находившееся в помещении. Огонь не вышел за пределы одной комнаты.

 

 

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