Пожар произошел у пятизвездочного резорта в Май-Кхао

Согласно сообщению OrBorTor тамбона Май-Кхао, информация о возгорании поступила в администрацию района около 23:20 вечера 26 марта. Место происшествия было указано как находящееся у входа в Melia Phuket Mai Khao Hotel, однако официальные лица не уточнили, угрожал ли огонь самому пятизвездочному резорту. Информация о площади возгорания также отсутствует.
На место событий были направлены два пожарных автомобиля. Усилиями работников экстренных служб огонь был локализован и потушен. После инцидента OrBorTor напомнила, что обо всех возгораниях и других происшествиях можно сообщать не только на общенациональные горячие линии (199, 1784), но и напрямую в местное отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по номеру 076-348158