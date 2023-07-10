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Пожар произошел на Бангла-Роуд

В одном из ночных заведений на Бангла-Роуд в Патонге произошел пожар. Возгорание началось около 8:00 утра, когда все бары и клубы на популярной туристической улице были закрыты. Огонь быстро потушили, о пострадавших не сообщалось.

Новости Пхукета

10 Июля 2023, 08:30 PM
Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Пожар на Бангла-Роуд утром 10 июля. Фото: Patong Municipality

Экстренные службы Патонга получили сообщение в районе 8:00 утра понедельника, 10 июля. На место событий были направлены четыре пожарных расчета, которые быстро справились с возгоранием. О пострадавших не сообщалось, равно как о материальном ущербе или возможных причинах происшествия.

В сообщении городских властей не приводится и название развлекательного заведения, в котором произошло возгорание. На фото пожарные тушат огонь в переулке, где находится клуе Crystal, который не изменился с марта этого года, когда официальные лица проводили там облаву по жалобе на то, что Crystal работает как кальянный бар.

В публикации муниципалитета указывается, что на место событий выехали мэр города Чалермсак Манисри, а также его заместитель Санакорн Кисин. Господин Кисин в последние месяцы все чаще упоминается в сообщениях официальных лиц в связи с той или иной работой. В данном случае чиновники сфотографировались у входа в Crystall, хотя название заведения в кадр с официальными лицами не попало.

Напомним, что в августе прошлого года в развлекательных заведениях Бангла-Роуд проходили внеочередные проверки на предмет мер пожарной безопасности после инцидента в пабе Mountain B в Чонбури, где в результате возгорания погибли около 20 человек.

Кроме проверок, власти организовали и масштабные пожарные учения с эвакуацией. Площадку для тренировки предоставил популярный клуб Illusion, находящийся практически строго напротив Crystal.

 

 

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