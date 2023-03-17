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Пожар на стрельбище произошел на Пхукете

На расположенном в районе пхукетского аэропорта стрельбище Asian Shooting Range произошел пожар. Возгорание началось незадолго 18:00 четверга, 16 марта. Тушение заняло около часа, сообщила административная организация тамбона (OrBorTor) Саку.

Новости Пхукета

17 Марта 2023, 02:53 PM
На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На стрельбище в Саку произошел пожар вечером 16 марта. Фото: Sakhu OrBorTor

На тушение пожара на стрельбище, находящемся на дороге от Thepkrasattri Rd. к пляже Най-Янг, были направлены минимум три пожарных автомобиля. Пожар сопровождался обильным образованием темного дыма, поскольку среди прочего горели автомобильные покрышки, использованные при оборудовании стрельбища.

Как следует из сообщения главы OrBorTor Трина Паньявая, причиной пожара, по предварительным данным, стал брошенный в траву непотушенный окурок сигареты. При этом само стрельбище находится на границе нацпарка Сиринарт, являющегося охраняемой природной территорией.

О пострадавших в результате происшествия не сообщалось. После инцидента сотрудники экстренных служб обратились к жителям Пхукета с просьбой помнить о пожарной безопасности, поскольку на острове продолжается пик лесного сезона, когда возгорания не только более вероятны, но и потенциально более опасны.

Напомним, что предыдущим вечером пожар произошел в Паклоке. Там загорелась свалка мусора у некого склада рядом со школой Baan Pa Khlok School. О пострадавших также не сообщалось. 

 

 

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