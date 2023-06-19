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Пожар на пляже в Патонге оставил часть города без электричества

Пожарная служба муниципалитета Патонга ликвидировала возгорание, произошедшее на местном пляже через дорогу от Banana Walk в ночь с 18 на 19 июня. О причинах происшествия и ущербе ничего неизвестно, о пострадавших не сообщалось.

Новости Пхукета

19 Июня 2023, 10:47 AM
Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

Пожар произошел в Патонге в ночь с 18 на 19 июня. Фото: Phuket Tourist Police

О пожаре на пляжной дороге в Патонге сообщила утром 19 июня туристическая полиция Пхукета. Ведомство не сообщило, когда именно произошел инцидент, и ничего не сказало о том, сколько времени заняло тушение.

Место происшествия было указано полицией как «перед Banana Walk». На фото видно, что пламя полыхает через дорогу от Banana Walk, то есть на самом пляже. Муниципальные спасатели работают у некой постройки с плакатом Управления энергоснабжения (РЕА), напоминающей трансформаторную будку.

«Пожар вызвал отключение электричества в выходящей к пляжу части города на продолжительное время», – добавила туристическая полиция Пхукета.

О пострадавших в публикации полицейских ничего не говорится. Автомобилей скорой помощи на фотографиях турполиции нет.

Ни муниципалитет Патонга, ни экстренные службы пока ничего не сообщили о происшествии на своих страницах.

 

 

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