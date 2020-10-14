Пожар на Бангла-Роуд нанес ущерба на 2 млн бат

Полиция Патонга назвала причину пожара на Бангла-Роуд, нанесшего ущерба на 2 млн бат. Возгорание вызвала неисправность электрифицированной вывески перед одним из уличных магазинов.

Новости Пхукета

14 Октября 2020, 10:39 AM

Фото: Полиция Патонга

«Свидетели подтвердили, что причиной пожара стали искры из электрифицированной вывески перед магазином», – заявил The Phuket News подполковник Киттисак Соммат из полицейского участка Патонга.

Как уточнил подполковник Соммат, пожар начался около 11:30 утра понедельника, 12 октября, в одном из магазинов рядом с клубом Sugar. В общей сложности пламенем были охвачены шесть торговых точек. Тушение пожара заняло около получаса.

«Все пострадавшие магазины были застрахованы на случай пожара. Я уже переговорил со страховым агентом, так что сейчас мы ждем официального заключения криминалистов, которое будет передано страховой компании», – добавил подполковник Соммат

Впрочем, оперативно получить данное заключение, возможно, не удастся, поскольку часть улик была передана в региональный штаб криминалистической экспертизы в Сураттхани.

По словам подполковника, Соммата, процесс получения документа может занять около месяца.