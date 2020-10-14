Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пожар на Бангла-Роуд нанес ущерба на 2 млн бат

Полиция Патонга назвала причину пожара на Бангла-Роуд, нанесшего ущерба на 2 млн бат. Возгорание вызвала неисправность электрифицированной вывески перед одним из уличных магазинов.

Новости Пхукета

14 Октября 2020, 10:39 AM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

«Свидетели подтвердили, что причиной пожара стали искры из электрифицированной вывески перед магазином», – заявил The Phuket News подполковник Киттисак Соммат из полицейского участка Патонга.

Как уточнил подполковник Соммат, пожар начался около 11:30 утра понедельника, 12 октября, в одном из магазинов рядом с клубом Sugar. В общей сложности пламенем были охвачены шесть торговых точек. Тушение пожара заняло около получаса.

«Все пострадавшие магазины были застрахованы на случай пожара. Я уже переговорил со страховым агентом, так что сейчас мы ждем официального заключения криминалистов, которое будет передано страховой компании», – добавил подполковник Соммат

Впрочем, оперативно получить данное заключение, возможно, не удастся, поскольку часть улик была передана в региональный штаб криминалистической экспертизы в Сураттхани.

По словам подполковника, Соммата, процесс получения документа может занять около месяца.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Члены тайского кабмина посетят Пхукет
Аэропорт Пхукета подвел итоги года и отметил 32-летие
Родственники погибшей от отравления женщины подали жалобу на больницу
Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет
Прибытие первых туристов на Пхукет откладывается
Иммиграционное бюро: Все одобренные продления виз вступят в силу 1 ноября
Синоптики прогнозируют новые дожди на Пхукете
Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом
Гражданин Мьянмы утонул у западного побережья Пхукета
Оставшийся без работы повар найден повесившимся
Стерилизацию обезьян возобновили на Пхукете
Королевскую кобру поймали в Раваи
В Патонге пройдут конкурс талантов и мотофестиваль
Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 2 октября
Мигрантов из Мьянмы берут на особой контроль

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 