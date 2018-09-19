Пойманный у берегов Пхукета крокодил получил чип с личным номером

Специалисты Mahidol University установили видовую принадлежность крокодила, пойманного у побережья Лайана 29 июля после продолжавшейся полторы недели охоты. Животное уже получило микрочип с идентификационным номером 900012000580231, но его дальнейшая судьба еще не решена.

19 Сентября 2018 10:27:19

Фото: Phuket PR Department

О том, что эксперты завершили анализ ДНК пхукетского крокодила, сообщил вчера (18 сентября) губернатор Норрапхат Плодтхонг. Глава провинции рассказал, что он относится к виду гребнистых крокодилов (Crocodylus porosus), считающихся самыми большими из наземных или прибрежных хищников и обитающих в мангровых лесах, лагунах и дельтах рек, впадающих в море. Таким образом пхукетского крокодила идентифицировали как относящегося к виду, живущему в соленой воде. В настоящий момент пойманный хищник содержится в исследовательском центре в поселке Лэм-Сай в Май-Кхао.

«Тексты ДНК подтвердили, что этот крокодил относится к морскому виду (Crocodylus porosus). Теперь Департамент рыболовства организует комитет, который решит, что делать с ним дальше. У провинции Пхукет нет полномочий принимать такое решение», – заявил губернатор.

Выступая перед прессой, глава пхукетского офиса Департамента рыболовства Ковит Као-Иан заявил, что «пхукетские жители хотели бы, чтобы крокодила выпустили на волю, но не на самом Пхукете».

«Мы хотим, чтобы люди на острове были в безопасности и у нас нет желания вновь устраивать охоту на крокодилов», – добавил господин Као-Иан.

По словам специалиста, крокодил демонстрирует хорошее здоровье, силу и нормальные реакции на раздражители. Специалисты Mahidol University оценили его состояние на три из пяти и подчеркнули, что никаких инфекций у него обнаружено не было.

В настоящий момент неизвестно, был ли пойманный у Лайана крокодил полностью диким или содержался в неволе, а затем сбежал от хозяина. Проверки крокодильих ферм и шоу на Пхукете результатов не принесли, все владельцы подобных мест заявили, что у них крокодилы не пропадали. При этом, как отметил господин Ковит, пойманный у Лайана крокодил отказывается ест рыбу, а предпочитает домашнюю птицу, что может указывать на его предыдущий рацион питания.

«Крокодил охотно ест курицу, но не ест рыбу, что указывает на то, что курятина – знакомая ему пища, которую он потреблял ранее», – заявил господин Ковит.

Согласно информации из общедоступных источников, рацион питания гребнистых крокодилов может быть достаточно широк. Хищники охотятся и на крупную рыбу, и на млекопитающих, причем самых разных размеров – от макак до буйволов. Любые домашние животные, включая кур, также вполне устраивают гребнистого крокодила, являющегося высших звеном пищевой цепи в своем ареале обитания. Для человека гребнистый крокодил представляет непосредственную угрозу.

Как пояснил господин Као-Иан, сейчас пойманного крокодила подлечивают витаминами, «чтобы он нарастил мышечную массу». Также специалисты вживили ему идентификационный микрочип с номером 900012000580231. Имя крокодилу еще не придумали, в местных СМИ его иногда именую Лайаном по названию пляжа, в районе которого хищника удалось поймать.

Напомним, что сейчас в зоопарке Пхукета содержится крокодил по имени Лейпанг, также названный в честь Пхукетского пляжа. Лейпанга поймали год назад и передали зоопарку после того, как выяснилось, что он является гибридом двух видов крокодилов – Crocodylus porosus и Crocodylus siamensis. Лейпанг является самцом, тогда как пойманный у Лайана крокодил – самка.