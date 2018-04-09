Пойманных на Пхукете змей отпустили в дикую природу

Пхукетские змееловы из службы спасения Ruamjai Kupai Foundation отпустили в джунгли шесть змей, пойманных в последние недели в Чалонге, Раваи и Кароне.

9 Апреля 2018 11:33:01

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Змеи были выпущены в джунгли во второй половине дня 5 апреля. Как рассказали спасатели, среди отпущенных на волю пресмыкающихся была и пятиметровая королевская кобра, которую поймали 29 марта у одного из отелей в Кароне.

Спасатели удостоверились, что все пойманные ими змеи хорошо себя чувствуют, после чего отвезли их в джунгли подальше от жилых районов. Королевскую кобру один из спасателей даже поцеловал на прощание.

«Змеи – дикие существа, но после того, как ты отпускаешь змею на волю, ты видишь, как у нее загораются глаза», – заявил журналистам спасатель Сайан Тхумпхан.