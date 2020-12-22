Одобренное кабмином повышение скоростного лимита на определенных шоссе до 120 км/ч не коснется Пхукета, поскольку на острове просто нет трасс, соответствующих прописанным в проекте требованиям. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News сделал глава местного офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лохамут.

Новости Пхукета

22 Декабря 2020, 12:07 PM

Повышение скоростного лимита не коснется Пхукета. Фото: Phuket PR

Согласно новым правилам (которые, впрочем, еще не вступили в силу), максимальная скорость движения в 120 км/ч может быть установлена на трассах, где имеется не менее двух полос для движения в каждую сторону, на разделительной полосе установлены барьеры и отсутствуют зоны для разворота на наземном уровне.

«На Пхукете таких дорог у нас нет, так что новое правило мы применять не можем. У нас используются зоны для разворота на наземном уровне, а на разделительных полосах высажены деревья или установлены мачты освещения», – заявил господин Лохамут.

По словам главы господина Лохамута, в целом в Таиланде описанным требованиям удовлетворяет лишь трасса 32 от Бангкока до Накхон-Савана.

Майор Криттхат Онджан из полиции Пхукета добавил, что максимальная разрешенная скорость на дорогах острова – 90 км/ч, причем, разумеется, во многих местах скоростной лимит ниже.

«Скоростной лимит зависит от типа дороги, локации, типа транспортного средства. Если дорога проходит рядом с жилой застройкой, максимальная разрешенная скорость будет снижена до примерно 60 км/ч. Для грузовиков скоростной лимит еще ниже», – пояснил майор Онджан.

«Ограничение скорости указано на дорожных знаках. Пожалуйста, ездите помедленней и всегда контролируйте свой транспорт, поскольку на дорогах Пхукета происходит много аварий. Помните, что нарушителей скоростного режима полиция ловит и привлекает к ответственности», – добавил он.

Добавим, что с 29 декабря на Пхукете начнется новогодняя неделя усиленного контроля на дорогах. В этом году власти острова ставят целью не допустить ни единого случая гибели людей в ДТП на протяжении так называемых семи дней опасности. При этом, согласно данным Тайского фонда дорожной безопасности ThaiRSC, за период с 1 января по 15 декабря на Пхукете произошла 5761 дорожная авария, 6693 человека были госпитализированы с травмами (девять из них остались инвалидами), 68 погибли.