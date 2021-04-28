Поведение иностранцев в условиях COVID-19 обсудили с консулами

Отказ от следования мерам коронавирусной безопасности и «социально безответственное» поведение могут грозить иностранцу привлечением к ответственности по закону и даже рассмотрением вопроса о высылке из страны. Соответствующее заявление было сделано на встрече руководителей провинции Пхукет с представителями посольств и почетными консулами зарубежных страны.

Новости Пхукета

Встреча прошла 27 апреля. Со стороны властей Пхукета участие в ней принимали губернатор Наронг Вунсиеу, все три вице-губернатора и другие официальные лица. Другую сторону представляли генеральные консулы и почетные консулы 14 стран, включая Австралию, Великобританию, Россию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Казахстан, Люксембург, Австрию, Южную Корею, Швейцарию, Чили, Мексику и Непал.

Как сообщила PR-служба Пхукета, темой встречи было заявлено «обсуждение способов предотвращения распространения COVID-19 живущими на Пхукете иностранными туристами».

Представителей дипмиссий проинформировали о действующих на Пхукете правилах и требованиях, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Также речь шла и об экономической ситуации, чтобы посланники зарубежных стран и сами были в курсе дел, и могли публично проинформировать соотечественников.

«В ходе этой встречи участникам была предоставлена возможность также озвучить свои мнения и рекомендации по предотвращению эпидемии COVID-19 и за вирусом», – говорится в сообщении PR-службы Пхукета.

Также с докладом выступили представители пхукетского офиса Иммиграционного бюро. Среди прочего они представили свои гайдалайны по контролю за эпидемией, которые были опубликованы ранее.

Впрочем, прозвучало и прямое напоминание об ответственности. Если иностранец попадает в группу риска в плане COVID-19 или его тест на вирус оказывается положительным, то он «должен быть социально ответственным и готовым к лечению в строгом соответствии с нормами, установленными пхукетским офисом Минздрава и являющимися стандартом. Один и тот тот же стандарт применяется и к тайским гражданам, и к живущим на Пхукете иностранцам».

«Если вы (иностранцы) не выполняете требования, за этим последует ответственность по закону и этот факт может иметь значение при решение о вашем нахождении в Королевстве», – прямо говорится в сообщении PR-службы.

Реакция и комментарии иностранных посланников в сообщении не приводятся, но подчеркивается, что они задали ряд вопросов другой стороне (ответы, впрочем, в сообщении не приводятся).

В частности, почетный консул Великобритании поинтересовался, когда иностранцы будут включены в программу массовой вакцинации жителей Пхукета. Генеральный консул Австралии Мэттью Баркли попросил, чтобы правительство оперативно присылало в консульство всю информацию о новых правилах, чтобы дипмиссия могла информировать своих соотечественников.

Почетный консул Норвегии попросил власти провинции публиковать необходимую информацию на едином «центральном вебсайте» для удобства и ускорения работы с людьми.

Почетный консул Нидерландов Севен Смулдерс выразил мысль о более тесном сотрудничестве властей с англоязычными изданиями для информирования иностранцев. В частности, были предложены The Phuket News и ресурсы Ричарда Бэрроу.

В ходе совещания было отмечено, что сейчас на Пхукете проживают около 11 тыс. иностранных граждан.

PR-служба Пхукета отметила, что полученная от дипломатов информация и их соображения будут использоваться для улучшения гайдлайнов по работе с иностранцами и защите их от COVID-19.

Отметим, что активно публиковать сообщения именно для иностранцев первым начало Иммиграционное бюро. Среди прочего прозвучало предупреждение, что несоблюдение мер защиты может грозить аннулированием разрешения на проживание в стране.