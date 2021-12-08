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Повара Кокосового острова выиграли кулинарный конкурс

Во вторник, 7 декабря, на Пхукете прошел кулинарный конкурс среди пяти поселков, участвующих в инициативе Check in Phuket, направленной на развитие альтернативных туристических направлений на острове. Победу одержала команда поселка Мапрао, находящегося на Кокосовом острове (Ко-Мапрао).

Новости Пхукета

8 Декабря 2021, 06:02 PM
Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Кулинарный конкурс среди пяти поселков прошел на Пхукете. Фото: PR Phuket

Конкурс под названием Hidden Dragon проходил в отеле Cape Panwa Hotel. От лица руководства провинции в нем принимал участие вице-губернатор Пияпонг Чувонг.

Свое кулинарное мастерство демонстрировали пять команд по семь человек в каждой, причем в состав входили и знаменитые в своих сообществах повара, и студенты пхукетского техникума Phuket Vocational College. За 45 минут им нужно было приготовить особенное блюдо по своему выбору с использованием двух знаковых местных продуктов – лобстера и ананаса.

В итоге судьям были представлены следующие блюда:

  • Сухое карри с лобстером в изумрудном болоте (пенанг гунг). Сообщество Палай, Чалонг.

  • Спрятавшийся лобстер (гунг сонэп). Сообщество острова Мапрао, Ко-Кэу;

  • Тайский грибной суп с ананасом и лобстером (гэнг хед саппарот гунг). Сообщество Маник, Срисунтхорн;

  • Кисло-сладкий стир-фрай с лобстером (пад приу ван гунг). Сообщество Па-Кронгчип, Тхепкрасаттри;

  • Сердце лобстера из Тха-Чат-Чай (ям и янг гунг с ананасовым мороженым. Сообщество Тха-Чат-Чай, Май-Кхао.

Спрятавшийся в изумрудном болоте лобстер от команды острова Мапрао был признан лучшим. Повара получили главный приз в 35 тыс. бат.

Программа Check in Phuket стартовала в октябре этого года. Как объяснял тогда губернатор Наронг Вунсиеу, ее цель – повышение стандартов гастрономии на местах, развитие лидеров в местных сообществах и продвижение пхукетских деревень как альтернативных точек туризма.

 

 

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