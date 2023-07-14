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Потребительская уверенность поднялась до отметки марта 2020 года

Индекс потребительской уверенности (CCI) в Таиланде продолжил рост в июне, достигнув отметки в 56,7 пункта – самого высокого уровня за 40 месяцев, с марта 2020 года. Позитивная динамика продолжается уже 13 месяцев, отмечает Университет торговой палаты Таиланда (UTCC).

Новости Пхукета

14 Июля 2023, 11:20 AM
Товары ОТОР в популярном у иностранцев торговом центре на Пхукете. Фото: Facebook / CDDPhuket

Товары ОТОР в популярном у иностранцев торговом центре на Пхукете. Фото: Facebook / CDDPhuket

Впрочем, показатель все равно заметно ниже 100 пунктов, что свидетельствует о высокой обеспокоенности потребителей экономической ситуации, а конкретно в данном случае – еще и политической. Даже на момент публикации индекса в середине июля Таиланд не разрешил политический клинч, связанный с выборами нового премьер-министра. На голосовании 13 июля Пита Лимджаронрат не набрал достаточно голосов, чтобы возглавить правительство.

По словам президента UTCC Тханаватха Пхонвичая, главные позитивные факторы – восстановление туризма, общий рост экономической активности, снижение розничной стоимости бензина и дизеля, повышение цен на сельскохозяйственную продукцию (что воодушевляет многих фермеров).

Опасения, в свою очередь, вызывают упомянутый политический вакуум, все еще находящиеся вблизи исторических максимумов цены на электричество, сокращение экспорта на фоне общего состояния глобальной экономики (включая последствия «геополитических конфликтов»).

В самом UTCC отмечают еще один потенциальный риск 2023 год – угрозу засухи из-за Эль Ниньо. Возможный ущерб от нее университет оценивает в 40 млрд бат.

 

 

 

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