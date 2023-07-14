Потребительская уверенность поднялась до отметки марта 2020 года

Впрочем, показатель все равно заметно ниже 100 пунктов, что свидетельствует о высокой обеспокоенности потребителей экономической ситуации, а конкретно в данном случае – еще и политической. Даже на момент публикации индекса в середине июля Таиланд не разрешил политический клинч, связанный с выборами нового премьер-министра. На голосовании 13 июля Пита Лимджаронрат не набрал достаточно голосов, чтобы возглавить правительство.
По словам президента UTCC Тханаватха Пхонвичая, главные позитивные факторы – восстановление туризма, общий рост экономической активности, снижение розничной стоимости бензина и дизеля, повышение цен на сельскохозяйственную продукцию (что воодушевляет многих фермеров).
Опасения, в свою очередь, вызывают упомянутый политический вакуум, все еще находящиеся вблизи исторических максимумов цены на электричество, сокращение экспорта на фоне общего состояния глобальной экономики (включая последствия «геополитических конфликтов»).
В самом UTCC отмечают еще один потенциальный риск 2023 год – угрозу засухи из-за Эль Ниньо. Возможный ущерб от нее университет оценивает в 40 млрд бат.