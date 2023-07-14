Потребительская уверенность поднялась до отметки марта 2020 года

Индекс потребительской уверенности (CCI) в Таиланде продолжил рост в июне, достигнув отметки в 56,7 пункта – самого высокого уровня за 40 месяцев, с марта 2020 года. Позитивная динамика продолжается уже 13 месяцев, отмечает Университет торговой палаты Таиланда (UTCC).

Новости Пхукета

14 Июля 2023, 11:20 AM

Товары ОТОР в популярном у иностранцев торговом центре на Пхукете. Фото: Facebook / CDDPhuket