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Потерявшуюся после заката туристку нашли на соседнем пляже в 7 км от места пропажи

Туристическая полиция Пхукета вернула к мужу россиянку, потерявшуюся на пляже Найтон и, видимо, отправившуюся искать свой отель в противоположной стороне от той, куда ей было нужно. Женщину в итоге нашли только после полуночи на Най-Янге, примерно в 7 км от места пропажи.

Новости Пхукета

10 Июня 2023, 01:00 PM
Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Потерявшуюся после наступления темноты туристку нашли в 7 км от места пропажи. Фото: Phuket Tourist Police

Сообщение о пропаже туристки из России поступило в туристичекую полицию Пхукета в районе 00:15 ночи 9 июня. Тревогу поднял муж женщины, после того как его супруга не вернулась с пляжа к 23:00 вечера.

Мужчина рассказал, что около 19:00 он с женой проводил время в кафе на Найтоне, после чего отправился в гостиницу, а 56-летняя супруга осталась на берегу. К 23:00 он понял, что пора организовывать поиски.

Женщину в итоге искали на Найтоне несколько часов, пока об ее обнаружении не сообщил персонал отеля Marriott, который находится на пляже Най-Янг, то есть примерно в 7 км от последнего известного места нахождения туристки, если измерять расстояние по дорогам.

Пройти напрямую через джунгли в темноте для неподготовленного человека практически невозможно, что подтверждают истории множества туристов, потерявшихся между Найтоном и Най-Янгом до этого. Маршрут вдоль скалистого побережья проходим в лучшем случаев в отлив, а в прилив во время низкого сезона – смертельно опасен.

Туристическая полиция отвезла найденную женщину в ее отель. Полиция не указала, где именно остановились россияне, но на одном из фото сотрудник ведомства позицирует с человеком в отельной униформе у вывески Andaman White Beach Resort.

Расстояние от Andaman White Beach Resort до Marriott на Най-Янге – порядка 9 км, причем дорога проходит через холмы, а о крутизне уклона говорит тот факт, что там несколько раз проводился марафон Heartbrak Hill, для которого специально выбирают подъемы посложнее, чтобы испытать выносливость атлетов.

По некой причине полиция в сообщении об этом инциденте не упомянула приложение I Lert U’ app, которое рекомендуется туристам для связи как раз в таких ситуациях. Интуитивно понятную программу, в которой есть функции передачи фото, видео и геолокации, можно скачать из Google Play и App Store.

 

 

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