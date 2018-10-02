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Потерявшийся на мысе Промтхеп турист найден невредимым

Сотрудники службы спасения при муниципалитете Раваи благополучно отыскали британского туриста, потерявшегося на мысе Промтхеп после заката.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Октября 2018 12:25:23

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пропаже человека поступило в муниципалитет Раваи около 19:00 понедельника, 1 октября. Согласно сообщению, группа из четырех туристов находилась на мысе Промтхеп, когда один из них пропал. Не сумев отыскать товарища, три оставшихся туриста решили обратиться за помощью.

Спасателям из Раваи потребовалось около 40 минут назад, чтобы найти пропавшего туриста. По их словам, мужчина оказался гражданином Великобритании по имени Брайан. После воссоединения туристы вернулись в Патонг, где ими было снято жилье.

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