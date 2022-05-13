Потерявший зрение мальчик из Таланга отправился на лечение в Бангкок

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу лично проводил вылетевшего в столицу 12-летнего Нонтхапхата (Нонг Боут) Сэ-Онга из Таланга, потерявшего зрение в результате затронувшей мозг сильной инфекции в носовой полости. Мальчика будут лечить в бангкокской больнице Siriraj Hospital, считающейся ведущим медицинским учреждением страны. Врачи полагают, что даже сейчас, пять месяцев спустя, восстановить зрение еще возможно.

Новости Пхукета

Нонтхапхат вылетел с Пхукета в столицу в четверг, 12 мая. Вместе с губернатором в аэропорт приехали замдиректора Vachira Phuket Hospital доктор Супалак Лаонгпет и психолог Дома для детей и семьи Яованари Хеймйи. Из членов семьи мальчика сопровождали дедушка с бабушкой (господин Кан и госпожа Кеси), которым и удалось привлечь внимание к ребенку, ослепшему, как они считали, из-за прививки от коронавируса. Только благодаря их усилиям, вызывавшим огромный общественный резонанс, история Нонтхапхата получила внимание руководства провинции, в результате чего здоровьем мальчика занялись всерьез.

В беседе с представителями PR-службы Пхукета, освещавшими отъезд Нонтхапхата на лечение в столице, господин Кан заявил, что сейчас настроение у всей семьи улучшилось, появилась надежда на то, что зрение ребенка удастся восстановить. Сам мальчик, по словам дедушки, не спал всю ночь перед вылетом, потому что был взволнован предстоящей поездкой в столицу и тем, что его слепоту удастся вылечить.

Господин Кан и госпожа Кеси поблагодарили пхукетских медиков, губернатора и работников служб социальной защиты за заботу и поддержку, которой окружили семью.

Слепота после прививки

Как сообщалось ранее, 12-летний Нонтхапхат из Таланга получил вторую дозу вакцины Pfizer 25 ноября прошлого года. Спустя девять дней ему резко стало плохо, а на десятый день после прививки у него начались конвульсии, и он потерял сознание. Ребенка доставили в больницу Thalang Hospital, а оттуда перевели в центральное медицинское учреждение Vachira Phuket Hospital, где он провел две недели в отделении интенсивной терапии и лишь после этого пришел в сознание, но ослепшим на оба глаза.

До мая этого года семья Нонтхапхата пыталась справиться с ситуацией самостоятельно, но потом бабушка и дедушка не выдержали и через СМИ обратились к жителям Пхукета с просьбой помочь им с оплатой больничных счетов. История Нонтхапхата, который к тому моменту был незрячим уже пять месяцев, получила большой резонанс. Особое внимание привлекла возможная связь слепоты с прививкой от коронавируса.

9 мая глава провинции Наронг Вунсиеу и ведущие медицинские специалисты Vachira Phuket Hospital провели пресс-конференцию, в ходе которой развеяли озвученное бабушкой и дедушкой предположение о наличии такой связи.

В ходе мероприятия медики объяснили, что причиной потери зрения стали последствия бактериальной инфекции в носовой полости. Заражение привело к обширному воспалению, которое затронуло головной мозг и зрительные нервы. Специалист-отоларинголог Конгкрит Канджанапайси указал, что диагноз был подтвержден люмбальной пукнцией, показавшей заражение спиномозговой жидкости. Специалист назвал случай редкий и нетипичным, но отметил, что при должном (и оперативном) лечении шансы на восстановление зрения у ребенка еще есть.

Врач-офтальмолог Пратана Туньякнит добавила, что непосредственно по «глазному» профилю мальчик уже прошел три процедуры, включая хирургическое вмешательство для удаления гноя из области глазницы. Самого гноя внутри не оказалось, но операция позволила подтвердить, что причиной проблемы стала та же инфекция, следы которой были обнаружены при люмбальной пункции.

Цена побочных явлений

Хотя случай Нонтхапхата, по словам медиков, не связан с вакцинацией, тяжелые последствия в результате прививок в Таиланде все же возникают. В апреле этого года Национальное управление медицинской защиты (NHSO) сообщило, что за предшествующие 12 месяцев на выплату компенсаций за последствия вакцинации было направлено 1,7 млрд бат, выплаты получили 14 тыс. заявителей.

Как рассказывал генеральный секретарь NHSO Джадет Тхамматхат-Ари, 3,67 тыс. семей получили максимальные компенсации в размере 400 тыс. бат. после смерти родственников по причинам, связанным с вакцинацией. 426 человек получили средние компенсации в размере 100-240 тыс. бат (долговременные негативные последствия вакцинации, такие как «временная инвалидность»). Примерно 9,94 тыс. заявителей получили компенсации в размере до 100 тыс. бат (сравнительно легкие побочные эффекты).

Основные жалобы включали: повышение температуры, боль в желудке, рвоту, раздражение кожи, головную боль, сдавленность в груди, онемение частей тела. Также были зафиксированы случаи развития анафилактического шока после введения вакцины. При этом господин Тхамматхат-Ари не упомянул среди побочных эффектов слепоту или выпадение волос, хотя об облысении в результате прививки СМИ сообщали несколько раз.

Подать заявление на компенсацию в связи с побочными эффектами вакцинации можно в течение двух лет после первого появления симптомов. В стране работают 13 отделений NHSO.