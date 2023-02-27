Потерявшихся в Патонге российских детей нашли на игровой площадке

Мальчик и девочка в возрасте примерно четырех-пяти лет потерялись в Патонге вечером 26 февраля. Дети были найдены целыми и невредимыми примерно через час на детской площадке. В поисках участвовали полиция и простые местные жители.

Новости Пхукета

Туристы из России потеряли детей в Патонге. Мальчика и девочку в итоге нашли на игровой площадке на пляже. Фото: Phuket Tourist Police

Туристы из России потеряли детей в Патонге. Мальчика и девочку в итоге нашли на игровой площадке на пляже. Фото: Phuket Tourist Police

Туристы из России потеряли детей в Патонге. Мальчика и девочку в итоге нашли на игровой площадке на пляже. Фото: Phuket Tourist Police

Туристы из России потеряли детей в Патонге. Мальчика и девочку в итоге нашли на игровой площадке на пляже. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция Патонга получила сообщение о двух пропавших российских детях около 21:30 вечера 26 февраля. Поиски были организованы после того, как мать неназванных мальчика и девочки обратилась к одному из сотрудников, патрулировавших Бангла-Роуд у выхода к пляжу.

Как сообщила туристическая полиция Пхукета, сотрудники правоохранительных органов привлекли к поискам добровольцев из числа местных жителей, которые вместе с полицейскими начали обходить окрестности. Также несколько человек были направлены в отель, где остановилась потерявшая детей семья.

В районе 22:30 пропавших мальчика и девочке обнаружии на игровой площадке на пляже. Туристическая полиция не пояснила, как получилось так, что дети оказались без присмотра взрослых.