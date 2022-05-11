Потерявшего зрение мальчика с Пхукета будут лечить в ведущей больнице Бангкока

Пхукетские ведомства социальной защиты сообщили о том, что 12-летний Нонтхапхат (Нонг Боут) Сэ-Онг из Таланга, потерявший зрение в результате затронувшей мозг сильной инфекции в носовой полости, будет отправлен на лечение в столичную больницу Siriraj Hospital, считающуюся ведущим медицинским учреждением страны.

Новости Пхукета

Ребенок из Таланга потерял зрение в результате бактериальной инфекции. После общественного резонанса власти заявили, что его отправят на лечение в столицу. Фото: PR Phuket

Ребенок из Таланга потерял зрение в результате бактериальной инфекции. После общественного резонанса власти заявили, что его отправят на лечение в столицу. Фото: PR Phuket

Ребенок из Таланга потерял зрение в результате бактериальной инфекции. После общественного резонанса власти заявили, что его отправят на лечение в столицу. Фото: PR Phuket

Ребенок из Таланга потерял зрение в результате бактериальной инфекции. После общественного резонанса власти заявили, что его отправят на лечение в столицу. Фото: PR Phuket

Ребенок из Таланга потерял зрение в результате бактериальной инфекции. После общественного резонанса власти заявили, что его отправят на лечение в столицу. Фото: PR Phuket

Во вторник, 10 мая, официальные лица навестили Нонтхапхата в доме его семьи в Таланге. К ребенку приехали, в частности, Лаксана Исрангкну На-Аюттхайя из Управления социальной защиты и развития; Утхайван Сэнгкэу из Пхукетского дома для детей и семьи на острове Сирэ; Джиттима Чаронрит из Управления социального обеспечения по району Таланг.

Прибывшие представители профильных ведомств вручили семье скромную материальную помощь – набор продуктов питания из 3 тыс. бат на первоочередные расходы медицинского характера. Также они передали, что губернатор Наронг Вунсиеу отдал распоряжение Управлению соцзащиты зарегистрировать Нонтхапхата в списке инвалидов и обеспечить им получение регулярной материальной помощи в размере 1 тыс. бат в месяц. Губернатор добавил, что ребенка также нужно зарегистрировать в Фонде защиты детей, чтобы он и оттуда получал регулярную матпомощь на нужды, связанные с получением медицинских услуг и образования (ходить в школу Нонг Боут не может). Официальные лица не указали, о каком общем размере месячных выплат ослепшему мальчику может идти речь.

Слепота и прививка

На пресс-конференции 10 мая заместитель директора больницы Vachira Phuket Hospital доктор Витита Джэнг-Ием в очередной раз повторила вывод специалистов о том, что потеря зрения ребенком не связана с вакцинацией препаратом Pfizer, вторую дозу которого он получил как раз перед возникновением острых проблем со здоровьем. На связи между вакцинаций и слепотой настаивали, в частности, бабушка и дедушка ребенка.

«Вакцинация и болезнь ребенка – это события, которые просто совпали по времени; причиной болезни вакцинация не является», – заявила госпожа Джэнг-Ием.

Замдиректора Vachira Hospital отметила, что вакцинация может вызывать неприятные побочные эффекты – повышение температуры, усталость, боль в месте укола. Из более серьезных последствий у детей иногда наблюдается миокардит (воспаление сердечной мышцы).

«Но частота миокардита у детей после вакцинации в Таиланде ниже, чем в зарубежных государствах. За границей это около 150 случаев на 1 млн сделавших прививку, тогда как в Таиланде были подтверждены лишь 10 случаев на 3 млн прививок, и все из пациентов полностью выздоровели», – заявила доктор Джэнг-Ием.

«В связи с этим я хочу попросить людей быть уверенными в вакцинации и в том, что она приносит положительные результаты как детям, так и взрослым, особенно из группы 608 [лица из группы высокого риска]. Я хочу, чтобы каждый пришел на прививку для снижения общего уровня заражений COVID-19. Прививка уменьшает риск развития серьезных симптомов при заболевании снижает процент госпитализаций и смертей», – добавила замдиректора Vachira Phuket Hospital.

Случай Нонтхапхата

Как сообщалось ранее, 12-летний Нонтхапхат из Таланга получил вторую дозу вакцины Pfizer 25 ноября прошлого года. Спустя девять дней ему резко стало плохо, а на десятый день после прививки у него начались конвульсии, и он потерял сознание. Ребенка доставили в больницу Thalang Hospital, а оттуда перевели в центральное медицинское учреждение Vachira Phuket Hospital, где он провел две недели в отделении интенсивной терапии и лишь после этого пришел в сознание, но ослепшим на оба глаза. С тех пор зрение ребенка так и не восстановилось, при этом общественный резонанс история Нонтхапхата получила только в мае, когда его бабушка и дедушка через СМИ обратились к жителям острова с просьбой помочь им с оплатой лечения внука. Его слепоту они связали с вакцинацией.

Утром 9 мая глава провинции Наронг Вунсиеу и ведущие медицинские специалисты Vachira Phuket Hospital провели пресс-конференцию, посвященную случаю Нонтхапхата. В ходе мероприятия медики заявили, что причиной его слепоты стали последствия бактериальной инфекции в носовой полости. Заражение привело к обширному воспалению, которое затронуло головной мозг и зрительные нервы. Специалист-отоларинголог Конгкрит Канджанапайси указал, что диагноз был подтвержден люмбальной пукнцией, показавшей заражение спиномозговой жидкости. Специалист назвал случай редкий и нетипичным. По его словам, «не удивительно, что обычный врач не смог сразу диагностировать причину», при этом он отметил, что шансы на восстановление зрения у ребенка еще есть, хотя с момента возникновения проблем прошло более пяти месяцев.

Врач-офтальмолог Пратана Туньякнит добавила, что непосредственно по «глазному» профилю мальчик уже прошел три процедуры, включая хирургическое вмешательство для удаления гноя из области глазницы. Самого гноя внутри не оказалось, но операция позволила подтвердить, что причиной проблемы стала та же инфекция, следы которой были обнаружены при люмбальной пункции. Доктор Туньякнит пояснила, что заражение вышло за пределы назофарингеальной области, затронув и мозг.

Цена побочных явлений

Хотя случай Нонтхапхата, по словам медиков, не связан с вакцинацией, тяжелые последствия в результате прививок в Таиланде все же возникают. В апреле этого года Национальное управление медицинской защиты (NHSO) сообщило, что за предшествующие 12 месяцев на выплату компенсаций за последствия вакцинации было направлено 1,7 млрд бат, выплаты получили 14 тыс. заявителей.

Как рассказывал генеральный секретарь NHSO Джадет Тхамматхат-Ари, 3,67 тыс. семей получили максимальные компенсации в размере 400 тыс. бат. после смерти родственников по причинам, связанным с вакцинацией. 426 человек получили средние компенсации в размере 100-240 тыс. бат (долговременные негативные последствия вакцинации, такие как «временная инвалидность»). Примерно 9,94 тыс. заявителей получили компенсации в размере до 100 тыс. бат (сравнительно легкие побочные эффекты).

Основные жалобы включали: повышение температуры, боль в желудке, рвоту, раздражение кожи, головную боль, сдавленность в груди, онемение частей тела. Также были зафиксированы случаи развития анафилактического шока после введения вакцины. При этом господин Тхамматхат-Ари не упомянул среди побочных эффектов слепоту или выпадение волос, хотя об облысении в результате прививки СМИ сообщали несколько раз.

Подать заявление на компенсацию в связи с побочными эффектами вакцинации можно в течение двух лет после первого появления симптомов. В стране работают 13 отделений NHSO.





