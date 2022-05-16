Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Потерявшаяся на Пхукете туристка из Германии истощена, но невредима

Официальные лица рассказали о состоянии 75-летней Барбары Ланге, пропавшей 9 мая в Май-Кхао и найденной в джунглях 16 числа, то есть семь дней спустя. Согласно предварительной оценке медиков, она истощена, но серьезных травм во время своих странствий не получила.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Мая 2022, 09:00 AM
Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Пропавшую 9 мая Барбару Ланге нашли 16 мая у небольшого водоема в джунглях. Фото: PR Phuket

Госпожу Ланге нашла одна из поисковых групп, прочесывавших территорию национального парка Sirinath, где могла заблудиться женщина. В итоге ее обнаружили у одного из небольших водоемов, изможденную, но без видимых травм. Только на то, чтобы вынести женщину из леса на носилках у спасателей ушло два часа. Затем ее сразу отвезли в ближайшую больница Thalang Hospital, откуда затем, возможно, переведут в другое медицинское учреждение.

Официальные лица пока ничего не сказали о том, где блуждала иностранка на протяжении недели после того, как ее в последний раз видели 9 мая на небольшой дороге у пляжа Най-Янг (там женщина попала в объектив камеры уличного наблюдения). Неизвестно и то, как она решала проблему с отсутствием воды и пищи все это время.

При этом есть опасения, что женщина сможет внятно пересказать свою историю, поскольку официальные лица уже подтвердили у нее наличие болезни Альцгеймера, а в ходе последних семи дней она, без сомнения, также пережила и сильный стресс.

Госпожу Ланге, как подтвердили официальные лица, нашли примерно в 2 км от отеля, где она отдыхала с родственниками. При этом от точки, где ее 9 мая сняла камера видеонаблюдения, было около 15 км.

После получения информации об обнаружении женщины в Май-Кхао выехали глава провинции Наронг Вунсиеу и вице-губернатор Пичет Панапонг. Впрочем, они не стали пробираться непосредственно к водоему, где ее нашли. Туда же вызвали и родственников потерявшейся нефти, которые сильно переживали за ее безопасность.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В Канчанабури загорелся автобус, перевозивший рабочих
Бангкок приветствовал проведение Phuket Bike Week
В части Раваи не будет электричества 17 мая
Полиция возбудила дело об избиении школьницы сверстницами
Пхукет отметил день Висакха Буча
Пропавшую туристку из Германии нашли невредимой
Пхукет ждет от долгих выходных 1,8 млрд бат туристических доходов
Морские нацпарки закрылись до середины октября
Жителей Пхукета из групп риска приглашают привиться от гриппа
Иммиграционное бюро набирает волонтеров-иностранцев
На поиски пропавшей туристки выделили вертолет
Специалисты оценили здоровье кораллов у побережья Пхукета
Alibaba открыла первый дата-центр в Таиланде
В рамках дела о хищении в храме изъяты Tesla, Bentley и квартиры в Бангкоке
Пропавшую в понедельник немку по-прежнему не могут найти

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 