Официальные лица рассказали о состоянии 75-летней Барбары Ланге, пропавшей 9 мая в Май-Кхао и найденной в джунглях 16 числа, то есть семь дней спустя. Согласно предварительной оценке медиков, она истощена, но серьезных травм во время своих странствий не получила.

Иккапоп Тхонгтуб

Госпожу Ланге нашла одна из поисковых групп, прочесывавших территорию национального парка Sirinath, где могла заблудиться женщина. В итоге ее обнаружили у одного из небольших водоемов, изможденную, но без видимых травм. Только на то, чтобы вынести женщину из леса на носилках у спасателей ушло два часа. Затем ее сразу отвезли в ближайшую больница Thalang Hospital, откуда затем, возможно, переведут в другое медицинское учреждение.

Официальные лица пока ничего не сказали о том, где блуждала иностранка на протяжении недели после того, как ее в последний раз видели 9 мая на небольшой дороге у пляжа Най-Янг (там женщина попала в объектив камеры уличного наблюдения). Неизвестно и то, как она решала проблему с отсутствием воды и пищи все это время.

При этом есть опасения, что женщина сможет внятно пересказать свою историю, поскольку официальные лица уже подтвердили у нее наличие болезни Альцгеймера, а в ходе последних семи дней она, без сомнения, также пережила и сильный стресс.

Госпожу Ланге, как подтвердили официальные лица, нашли примерно в 2 км от отеля, где она отдыхала с родственниками. При этом от точки, где ее 9 мая сняла камера видеонаблюдения, было около 15 км.

После получения информации об обнаружении женщины в Май-Кхао выехали глава провинции Наронг Вунсиеу и вице-губернатор Пичет Панапонг. Впрочем, они не стали пробираться непосредственно к водоему, где ее нашли. Туда же вызвали и родственников потерявшейся нефти, которые сильно переживали за ее безопасность.