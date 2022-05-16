Потерявшаяся на Пхукете туристка из Германии истощена, но невредима

Госпожу Ланге нашла одна из поисковых групп, прочесывавших территорию национального парка Sirinath, где могла заблудиться женщина. В итоге ее обнаружили у одного из небольших водоемов, изможденную, но без видимых травм. Только на то, чтобы вынести женщину из леса на носилках у спасателей ушло два часа. Затем ее сразу отвезли в ближайшую больница Thalang Hospital, откуда затем, возможно, переведут в другое медицинское учреждение.
Официальные лица пока ничего не сказали о том, где блуждала иностранка на протяжении недели после того, как ее в последний раз видели 9 мая на небольшой дороге у пляжа Най-Янг (там женщина попала в объектив камеры уличного наблюдения). Неизвестно и то, как она решала проблему с отсутствием воды и пищи все это время.
При этом есть опасения, что женщина сможет внятно пересказать свою историю, поскольку официальные лица уже подтвердили у нее наличие болезни Альцгеймера, а в ходе последних семи дней она, без сомнения, также пережила и сильный стресс.
Госпожу Ланге, как подтвердили официальные лица, нашли примерно в 2 км от отеля, где она отдыхала с родственниками. При этом от точки, где ее 9 мая сняла камера видеонаблюдения, было около 15 км.
После получения информации об обнаружении женщины в Май-Кхао выехали глава провинции Наронг Вунсиеу и вице-губернатор Пичет Панапонг. Впрочем, они не стали пробираться непосредственно к водоему, где ее нашли. Туда же вызвали и родственников потерявшейся нефти, которые сильно переживали за ее безопасность.