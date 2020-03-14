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Потери Пхукета от COVID-19 могут составить 70 млрд бат

Специалисты пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла вдвое повысили прогноз по вероятным потерям Пхукета от пандемии коронавируса COVID-19. За один лишь февраль остров потерял 15,6 млрд бат, а убытки за период с февраля по август могут составить 70 млрд бат. Соответствующее заявление сделали доктор экономических наук Чаянон Пучарон и доцент Пан Тхонгчумнам.

Кхунанья Ванчавет

14 Марта 2020, 12:46 PM
«Если распространение вируса не удастся остановить до конца апреля, то ущерб может вырасти до 100 млрд бат», – предупреждает экономист Чаянон Пучарон. Фото: Кхунанья Ванчавет

«Если распространение вируса не удастся остановить до конца апреля, то ущерб может вырасти до 100 млрд бат», – предупреждает экономист Чаянон Пучарон. Фото: Кхунанья Ванчавет

«В нашем первом исследовании мы оценивали упущенную выручку турбизнеса на уровне 32 млрд бат. Однако распространение коронавируса оказалось намного шире и затронуло множество частей мира, так что мы провели работу заново и пришли к выводу, что за период с февраля по август потери могут достичь 70 млрд бат», – заявил на пресс-конференции доктор Пучарон.

Господин Пучарон подчеркнул, что от вызванного коронавирусом падения турпотока страдает не только туристический бизнес, но и другие отрасли экономики.

Экономист привел следующую картину распределения потерь в феврале:

Отели – 4,6 млрд бат;

Рестораны —2,9 млрд бат;

Розничная торговля – 2,6 млрд бат;

Транспорт – 2 млрд бат;

Туристические аттракционы и достопримечательности – 1,8 млрд бат;

Развлекательный заведения – 1,7 млрд бат.

«Если распространение вируса не удастся остановить до конца апреля, то ущерб может вырасти до 100 млрд бат», – предупредил экономист.

 

 

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