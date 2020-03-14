Потери Пхукета от COVID-19 могут составить 70 млрд бат

«В нашем первом исследовании мы оценивали упущенную выручку турбизнеса на уровне 32 млрд бат. Однако распространение коронавируса оказалось намного шире и затронуло множество частей мира, так что мы провели работу заново и пришли к выводу, что за период с февраля по август потери могут достичь 70 млрд бат», – заявил на пресс-конференции доктор Пучарон.
Господин Пучарон подчеркнул, что от вызванного коронавирусом падения турпотока страдает не только туристический бизнес, но и другие отрасли экономики.
Экономист привел следующую картину распределения потерь в феврале:
Отели – 4,6 млрд бат;
Рестораны —2,9 млрд бат;
Розничная торговля – 2,6 млрд бат;
Транспорт – 2 млрд бат;
Туристические аттракционы и достопримечательности – 1,8 млрд бат;
Развлекательный заведения – 1,7 млрд бат.
«Если распространение вируса не удастся остановить до конца апреля, то ущерб может вырасти до 100 млрд бат», – предупредил экономист.