Потери Пхукета от COVID-19 могут составить 70 млрд бат

Специалисты пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла вдвое повысили прогноз по вероятным потерям Пхукета от пандемии коронавируса COVID-19. За один лишь февраль остров потерял 15,6 млрд бат, а убытки за период с февраля по август могут составить 70 млрд бат. Соответствующее заявление сделали доктор экономических наук Чаянон Пучарон и доцент Пан Тхонгчумнам.

Кхунанья Ванчавет

14 Марта 2020, 12:46 PM

«Если распространение вируса не удастся остановить до конца апреля, то ущерб может вырасти до 100 млрд бат», – предупреждает экономист Чаянон Пучарон. Фото: Кхунанья Ванчавет